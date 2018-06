Inicia tradicional Expo Feria

Hoy inicia la tradicional Expo Feria 2018, en donde habrá artistas de talla nacional, como Roberto Junior y su bandeño, el ex vocalista de banda el Recodo (el Yaky) y Perdidos de Sinaloa, los cuales se estarán presentando de manera gratuita en el teatro del pueblo, este evento es organizado por el Club Rotario de Nuevo Casas Grandes, en donde también durante este fin de semana estarán las candidatas a la Reina de la Feria, recibiendo su votación a la entrada de la feria, y conocer el próximo domingo 3 de junio a la nueva Reina de la Feria Expo 2018.Será a las 8 de la noche, cuando se realice la presentación de las 5 candidatas que estarán participando en el concurso para ser la Reina de la Feria 2018, esto en el Teatro del Pueblo, ellas son; Eugenia Uribe Escalante de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), Leonela A. Carballo de la Universidad Cultural, Larissa Álvarez Salaices de la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua (UPNECH), Victoria Billar Villa de la Universidad Regional del Norte (URN) y Alexia Alcala Araujo del Instituto Tecnológico Superior de Nuevo Casas Grandes (ITSNCG).Todas ellas estarán presentes a partir de hoy 1 de junio en las instalaciones de la Feria de Nuevo Casas Grandes, donde darán a conocer sus nombres, edad, institución universitaria a la que pertenecen, entre otros, y comenzaran a recibir los votos de la población a la entrada de la feria, en donde cada boleto de entrar es un voto.Cabe mencionar que las Damas Rotarianas, son quienes están a cargo de dicho concurso, el cual tiene como patrocinadores oficiales a; Boutique Casas Grandes, Academia de Belleza Lissage, Grupo Reciclados Fuentes, LeyvaGas, Paletas, Helados y Snack Figaros, Súper y Carnicería Hacienda, Proveedora Motriz, Vital Dent y Eléctrica Carazu.Las Damas Rotarianas, informaron que las votaciones serán este viernes primero, sábado dos y domingo tres de junio, del presente año, y que el domingo se llevará a cabo la coronación de la Reina a las 9 de la noche en el Teatro del Pueblo, asentado dentro de la Feria.Por otra parte, la mesa directiva del Club Rotario de Nuevo Casas Grandes, dirigida por José Alberto Fuentes, dio a conocer que dentro de la Feria Expo 2018, habrá artistas de talla nacional, como Roberto Junior y su bandeño, el ex vocalista de banda el Recodo (el Yaky) y Perdidos de Sinaloa, los cuales se estarán presentando de manera gratuita en el teatro del pueblo.En esta ocasión el slogan de la feria es; "Fiesta, tradición y diversión", ya que desde hace años, es costumbre y tradición que año con año se desarrolle este tipo de eventos familiares.El costo de entrada a diferencia del año anterior, tiene un costo de 40 pesos para adultos de lunes a sábado, únicamente los domingos se cobrará 60 pesos.Mientras que los niños pagarán solo 20 pesos, tanto de lunes a viernes, como los fines de semana.José Alberto Fuentes, presidente del Club, informó que la Feria Expo se realizará a partir de hoy hasta el 17 de junio de éste 2018, y que se acondicionó de mejor manera las instalaciones donde se llevará a cabo.Así mismo, dio a conocer que habrá 10 juegos mecánicos totalmente gratis, así como la charreada nacional y el teatro del pueblo donde se estarán presentando los artistas tanto nacionales como locales.Es importante destacar, que el 50 por ciento de lo recaudado se donará al sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Nuevo Casas Grandes, mientras que el otro 50 por ciento se utilizará para la construcción del Teatro de la Ciudad, y otras obras de impacto social y apoyar a diversas organizaciones e instituciones no lucrativas.

