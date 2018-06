Gana Faraones a Indios en el primero de la serie

Para los Faraones de esta ciudad, fue el triunfo al son de 13 carreras a 8 ante los Indios de Juárez en el primero de tres partidos de la 2ª jornada del Campeonato Estatal de Beisbol “Roberto Cadena Velázquez” celebrado en el parque “Luis Cobos Huerta” ante una muy buena asistencia.Aún y cuando a nivel estatal incluso local, los nomios estaban a favor de los fronterizos por la hegemonía que han tenido a lo largo de las recientes temporadas en este mejor beisbol del estado, los Faraones no estuvieron de acuerdo y desde las primeras tres entradas, le descifraron los lanzamientos al abridor para sacar una importante ventaja de 5 carreras a 2 apoyando el trabajo monticular de Leonel Rivera.Desde el mismo primer rollo el toletero Daniel Yepez se estrenó con el madero defendiendo los colores de NCG para sacar potente cuadrangular que entusiasmó a las decenas de los allí presentes que como siempre fieles a los Faraones, celebraron dicha anotación y no era para menos, debido al rival que ante sí tenían.Cuando la pizarra de la Casas de los Faraones indicaba 10 carreras a 8 en la sexta entrada, fue cuando se dieron las anotaciones impulsadas por Víctor Adrián Mazón que cada vez acercaba más a los de la 5ª Jurisdicción; se insiste, ante un rival que venía antecedido de un récord de 4 partidos ganados por dos derrotas, mismas que fue propinadas por Soles de Ojinaga y Jiménez a los que ya había enfrentado NCG, a los primeros los “barrió” pero ante los Rojos fueron barridos, pero aquí la situación era totalmente diferente.Luego Juárez volvió a atacar con cuatro “rayitas” en la sexta pero en la llamada fatídica 7ª entrada tocó el turno para Gerardo Reyes Reza quien produjo dos más con su sencillo productor, luego vino otra más y de esta manera se escribió la historia de un triunfo que vino a ser por demás interesante ya que (se insiste) la calidad de Indios de Juárez es vasta sólo que al menos en esta ocasión, pese a su constante esfuerzo, no pudo evitar ser llevada a cuestas.Los Indios anotaron un total de quince imparables entre ellos uno de Ureño y dos más de José Torres mientras que por Faraones hubo uno de Yépez pero en si, la mayoría de los jugadores estuvieron activos con la “majahua” para de esta manera, hilar los imparables suficientes y necesarios pero sobre todo oportunos, para adjudicarse su victoria número cuatro por tres derrotas recibidas.Hoy a las 7:00 de la tarde allí mismo en la Casa de los Faraones, se volverán a ver las caras estos dos representativos, buscando dependiendo del resultado de ayer saber si uno de los dos aseguró la serie en espera de que hayan sido los Faraones quienes haya vuelto a tener una tarde-noche inspirada.En el resto de los resultados a nivel estatal, Mineros de Parral se recuperó de su mal paso al vencer 4-0 a los Algodoneros de Delicias, Cuauhtémoc lo hizo ante Rojos de Jiménez al ganarles 6-5 mientras que Camargo que iban perdiendo 0-5 ante Dorados de Chihuahua, terminaron dándole la vuelta al score y en diez entradas terminó ganando por 7 a 6.Ojinaga por su parte venció 11 carreras a 5 a los Venados de Madera en la cálida frontera y asi le adiciona el interés a este arranque de campeonato que sigue mostrando varias novedades en relación a la respuesta de los llamados “abajeños” ante los considerados favoritos.

