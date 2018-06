Enfrentan Las Palmas Tacos a Guerreros en la final de la Liga Premier

Ahora si no habrá mañana. Esta tarde-noche en las instalaciones del Estadio Municipal se jugará la gran final del torneo de futbol de la liga Premier en la categoría de la 2ª fuerza, cuando Las Palmas Tacos y Guerreros salgan a imponer sus condiciones en el que vendrá a ser el único cotejo para decidirlo.Todo está listo para que hoy a las 6:00 de la tarde en el citado escenario, ambas oncenas busquen de manera afanosamente obtener a través de su esfuerzo individual y colectivo las maneras de que sean ellos, los que merezcan la corona en disputa.Para llegar a esta instancia debieron primero de haber ido superando cada una de las etapas previas, dejando en cierta forma lo conseguido en los numeritos finales hasta el rol regular, ya que ahora si lo anteriormente realizado cuenta en lo más mínimo; es decir, solamente será a un juego y de allí directo a los penales.Los Guerreros tuvieron que derrotar por un global de 8 a 5 a un conjunto de Javier Villarreal que estuvo siempre voluntarioso para evitar quedarse en el camino pero que a final de cuentas tuvieron que ceder el lugar para quien los venció con goles en ambas confrontaciones.Por su parte en la repetición de la final del torneo pasado en donde el cuadro del Ex a Tec se había impuesto por un 3-0 a Las Palmas Tacos, las cosas ahora si que fueron muy, pero muy diferentes.Y es que en el primer encuentro, no se hicieron daño (ni físico ni deportivo) al igualar a 2-2 goles quedando todo por definirse hasta el segundo cotejo llamado de vuelta, en donde no habría mañana y que justamente es este día.Aquí se volvieron a ver las caras en el estadio municipal y a sabiendas de que era mucho más que el resultado lo que estaba en juego, al menos con los roces “normales” que se dan durante cada partido, éste llegó a su fin con una ventaja de 5-2 en favor de los que fueron líderes hasta el rol regular, las Palmas.Algo que todavía no se ha dado a conocer, pasó al finalizar el encuentro ya que se habla de una gresca entre varios jugadores de cada equipo que dejó a algunos lesionados, pero que todo parece indicar que la final si se llevará a cabo hoy desde las seis de la tarde y que hasta mañana luego que culmine el juego entre Búfalos del Tecnológico y Diablos, se premiará a los campeones, suerte a todos y que en serio, se espera que lo netamente deportivo prevalezca… siempre.

