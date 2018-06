Inician los cuartos de final en el Futbol Veteranos

Los equipos Yazaky y Emelec abren este día la actividad de los partidos de vuelta en el torneo Independiente de futbol de la liga de Veteranos a las 6:00 de la tarde en la cancha del estadio Revolución de la colonia Obrera, en donde habrán de surgir los cuatro equipos semifinalistas.Luego que se había señalado que los ocho equipos que avanzaron a la etapa de cuartos de final, tuvieron que haber iniciado la primera parte de esta eliminatoria en la cual se esperaba que los líderes fueran los que impusieran sus condiciones, pues resulta que siempre no fue así.En el primero de tres partidos que tendrán verificativo allí en el Coloso de la Obrera, Yazaki y Emelec empataron a dos goles por bando pero por el hecho de que los segundos quedaron un casillero arriba de ellos en el standing general, con un empate les basta para seguir en la lucha campeonil mientras que a los maquiladores, de manera necesaria están obligados a ganar por cualquier marcador.Al terminar, Farmacia Villahermosa que fue el segundo mejores en las estadísticas generales tras culminar el rol regular, será otro de los que salgan a ganar “casi” a como de lugar ante los Halcones que les ganaron por 1-2 y no habrá de otra, más que ganar o ganar aunque a ellos “hasta” con un empate en el global les basta para seguir aspirando al cetro.Para las 9:00 de la noche, Luján Constructora que de manera apurada venció 5-4 a Casas Grades, sabe que con ese marcador parcial se cuela a la ronda que se avecina (semifinales) pero por lo acontecido en los primeros noventa minutos, no tendrá que brindar concesión alguna ya que en caso de que hayan sido considerados favoritos, puedan en el pecado llevar la penitencia y de favoritos pasen a ser eliminados, lo cual por lo que ya se vio la semana anterior, nada se puede descartar.

