Una vez que tanto los Faraones de esta ciudad como Indios de Juárez ganaron en sus anteriores series de la 2ª jornada del Campeonato Estatal de Beisbol “Roberto Cadena Velázquez”, el día de hoy se estarán enfrentando en el parque “Luis Cobos Huerta” a partir de las 7:00 de la tarde en el primero de tres atractivos partidos.Una serie que definitivamente, tiene un gran cartel de atracción por todo lo que en si representa, es el que abre este día en la Casa de los Faraones, en donde ambas novenas que vienen de ganar de manera respectiva a Jiménez y Ojinaga, ahora el destino los coloca frente a frente para ver cuál de los dos es el que consigue ganar mínimo dos con la espera que sean los tres juegos en disputa.Si bien NCG ha tenido buenos partidos en donde a pesar de la calidad de los jugadores que defienden la causa de aquella ciudad fronteriza, es justo reconocer que por posiciones, son los Indios los que tienen un mejor roster; sin embargo, nadie dice que no se pueda dar la pelea incluso pensando que se puede aspirar a que la serie se quede en casa, aunque ello implique jugar sus mejores partidos a partir de hoy hasta el sábado.Por el momento, Faraones ocupa la parte media en el Grupo Uno con números de 3 ganados y 3 perdidos superados por Camargo y Jiménez que tienen 4-2 mientras que Ciudad Juárez está un tanto mejor colocado ya que de los seis juegos sostenidos, en cuatro de ellos se ha quedado con la victoria, lo cual los ubica también en el tercer casillero de cinco que militan, con “foja” de 4-2 empatado con Cuauhtémoc pero superados por Chihuahua que sólo han perdido en una ocasión.LOS NÚMEROS DE AMBOSEn el caso de los dirigidos por Aurelio Zamudio, ellos abrieron en el parque “21 de Marzo” ante los Rojos de Jiménez contra quienes perdieron por 4-6, luego lo volvieron a hacer por nocaut de 6-17 y ya en el último sucumbieron por score de 0-10.Por su parte los Indios cuando llegaron a creer que tal vez no habría mucho problema por estar enfrentando a Soles de Ojinaga, pues resulta que batallaron una vez ganaron por 10-6 pero en la actividad de viernes Soles dio la sorpresa al ganarles 1-4 por lo que al día siguiente Juárez tuvo que salir con todo para ganar, situación que lograron gracias al marcador final de 12 carreras a 6.Apenas la semana anterior, Faraones recibió a los Soles a los que antecedidos por la buena pelea que le dieron a Indios, no tendrían que salir confiados y para muestra el hecho de haberse tenido que emplear más que a fondo pues de los tres juegos sostenidos, en dos de ellos se tuvo que definir al ganador hasta la parte baja del último episodio.Primero ganaron 5 a 4 en donde Leonel “Chinito” Corona se vistió de héroe al haber conectado el cuadrangular en la baja de la 9ª con uno a bordo tras ir perdiendo 2-4 y ya con la pizarra empatada, vino el imparable de Daniel Yepez para dejarlos tendidos en el terreno, pero con la satisfacción del deber cumplido.Luego volvieron a ganar ahora por números de 6-4 en tanto que en la actividad sabatina en la cual finalizaron 7-6, aquí el otro originario de nuestra ciudad, Gerardo Reyes Reza sacó el hit productor que igual, sirvió para que NCG volviera a dejar en el terreno a unos Soles que al menos en esta ocasión, causaron un grato sabor de boca con eso de que a nada estuvieron de llevarse por lo menos dos partidos.En cambio las huestes de Marcelo Juárez otrora jugador de Faraones en la obtención de los dos únicos campeonatos que tienen NCG a nivel estatal (90-91), ellos volvieron a tener complicación con los Rojos de Jiménez ante quienes cayeron por 9-10 en el primero y una vez que los “hicieron enojar” respondieron con par de nocauts por 11-1 y 13-2.De esta manera, Nuevo Casas Grandes jugó en estas dos series previas para un total de 28 carreras anotadas por 47 recibidas mientras que Juárez mostró su poderío ofensivo al concretar 56 “rayitas” en carreras a favor por 29 las que han recibido..En los otros frentes, Algodoneros de Delicias (2-4) recibirán a Mineros de Parral (1-5), Soles de Ojinaga (1-5) será local ante Venados de Madera (2-4), Rojos de Jiménez (4-2) en el “21 de Marzo” recibirá a Manzaneros de Cuauhtémoc (4-2) y en Camargo, los Mazorqueros (4-2) ante su gente jugará contra Dorados de Chihuahua (5-1).

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.