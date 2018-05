Definen Las Palmas Tacos y Ex a Tec al finalista

Luego de que los Guerreros aseguraron su boleto para estar en la gran final de la 2ª fuerza del torneo municipal de futbol de la liga Premier, el día de hoy en el partido de vuelta entre los equipos de Las Palmas Tacos y Ex a Tec se conocerá a quien será su rival en la disputa campeonil.Una segunda confrontación de seis anotaciones, fue la que se vivió el fin de semana en la cancha del estadio municipal, en donde los Guerreros que habían ganado 4-3 en el juego de ida ante el conjunto de Javier Villarreal, a quienes les llegó a remontar tras ir abajo por marcador de 1-3, de nueva cuenta volvieron a ganar e igual, viniendo de atrás.Ahora la actividad en verdad que fue muy cerrada, de mucho contacto físico lo cual originó al mismo tiempo un sinfín de reclamos constantes, que llegó incluso a “cortar” mucho la armonía del encuentro.Fueron los de Javier Villarreal los que llegaron a ponerle numeritos a la pizarra luego de un 0-0 de la primera mitad, pero se sabía que en lo mínimo habría de terminar así debido a las constantes llegadas a los marcos de ambos lados.Luego vino el primer tanto de los ex del Atlético Dublán que le daba vida al partido pues hasta ese momento empataba el marcador y los colocaba a uno de poder dar la sorpresa eliminando al superlíder de esta categoría de ascenso.Y si, éste gol tan esperado llegó minutos después de la anotación conseguida una vez que el silbante central apoyado por su juez de línea, decretó una mano que fue reclamada por prácticamente todos los jugadores “warrior´s”, pero ni la insistencia porque se revocara la decisión, evitó que se cantara el segundo gol.Entonces sí, vino la reacción de los ahora finalistas motivados por el golazo conseguido casi desde la media cancha por uno de sus jugadores que también fue airadamente reprochado ya que la pelota pegó en el travesaño y al caer se consideró que lo había hecho dentro de la portería “lloviéndole” reclamaciones al abanderado que fue quien señaló como buena la anotación.De allí en adelante, ya con un poco de desánimo, vinieron las jugadas fuertes, los goles y con ello, la eliminación de un siempre competitivo representativo como lo es Javier Villarreal, que fiel a su costumbre, pagó cara su derrota.El que será rival de los Guerreros será el que logre anotar más goles en el marcador global entre los equipos de Las Palmas Tacos y Ex a Tec quienes van empatados a 2-2 de la semana anterior.Por el hecho de haber sido el puntero general en las posiciones al término del rol regular, los primeros en señalar tendrán una ligera ventaja si acaso llegan a finalizar iguales en el global o ganando por el marcador que sea.Por su parte los campeones defensores de la temporada pasada, el cuadro del Ex a Tec debe estar consciente de que está un tanto más obligado a proponer casi todo el encuentro, so pena que de no hacer, el factor tiempo pueda convertirse en otro de los enemigos a vencer.Ellos deben ganar hasta con la mínima diferencia, pero este día su mentalidad deberá estar fija en ganar-ganar para poder avanzar a la defensa de su corona, de esta manera, les restan noventa minutos “de vida”… a uno de ellos.

