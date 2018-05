No obedecer una señal de alto provocó que un conductor generara un aparatoso choque múltiple en el que aunque su unidad no sufrió daños materiales considerables, las pérdidas de los demás vehículos involucrados, uno en circulación y tres estacionados, fueran cuantiosas, por lo que fue detenido y consignado al Ministerio Público.Este hecho se registró en el fraccionamiento habitacional Infonavit Paquimé a las 3:00 de la tarde durante el fin de semana, cuando Brayan Fabián V.H. de 20 años y sin licencia de manejo, tripulaba una vagoneta de la marca Ford línea Explorer, modelo 205 de color blanco y sin placas de circulación.Este conductor que tiene su domicilio en la colonia Villahermosa, circulaba por la calle Río Casas Grandes y Nonoava cuando al omitir el alto, provocó chocar contra un automóvil de la marca Ford, de la línea Focus 2001 de color negro y con placas de circulación "ELC-8559", que era conducido por Edgar P.V. de 28 años, residente de ahí mismo en la colonia.En el accidente, los vehículos salieron proyectados fuera de su trayecto de circulación, chocando a su vez otros tres vehículos estacionados frente a diferentes domicilios del fraccionamiento Infonavit Paquimé, confirmaron las autoridades de la Dirección Municipal de Tránsito y Vialidad.Otro de los afectados fue Roberto D.D. de 59 años, que frente al 2316 de la calle Nonoava tenía su vehículo Geo Prins 1996 de color crema y con placas de circulación "EJV-5538", mismo que resultó con cuantiosos daños materiales.Asimismo, en el 2313 de esa misma calle resultó afectada con daños considerables una camioneta tipo pick-up de la marca Dodge de la línea Ram 2013 de color blanco, doble cabina y con matrícula "ED-19869", propiedad de Miguel V.S. de 33 años.Con menos impacto resultó un vehículo Tacoma 1999 de color negro del que su propietario, Andrés F.E. de 66 años, decidió no formular cargos en contra del responsable, pero por la cantidad de daños derivados de la infracción cometida por Brayan Fabián, éste fue remitido a los separos de la cárcel pública a disposición de las autoridades de la Fiscalía General del Estado.

