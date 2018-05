Empatan en el juego de ida Ex a Tec y Las Palmas Tacos

Una vez que se enfrentaron en el primero de dos partidos para conocer a uno de los finalistas a estar en la disputa campeonil del fútbol municipal de la liga Premier categoría de la 2ª fuerza, los equipos del Ex a Tec y Las Palmas Tacos no se hicieron daño al empatar a dos goles por bando.Un partido que en verdad cumplió con las expectativas, fue el que se llevó a cabo en la cancha del Instituto Tecnológico Superior de NCG ya que ponía de nueva cuenta frente a frente a los dos conjuntos que en la anterior temporada, habían llegado a la gran final misma que había sido ganada por los primeros en señalar al son de tres goles a cero.Sin embargo la situación es otra totalmente distinta en el sentido de que son diferentes las condiciones en la que se encuentran ambos protagonistas.Y es que Las Palmas Tacos fueron los líderes en las estadísticas finales del rol regular al haber finalizado en la cima del standing general con únicamente uno juego perdido mismo que fue precisamente contra los que ahora se están eliminando.La propia presión por volverse a encontrar con varias cuentas pendientes por saldar deportivamente hablando, le da un toque especial a la confrontación que realizan.Una por que ninguno de los dos querrá perder y menos ante su acérrimo rival y segundo por que quien lo haga, se tendrá que despedir de sus ambiciones por refrendar y por haber dejado fuera al campeón defensor.Se dio a conocer que en este primer compromiso, los que estuvieron en calidad de anfitriones, tuvieron que remar contra la corriente por que hubieron de venir de atrás para dejar esta división de puntos.En el que será el encuentro de vuelta, este se tiene contemplado para celebrarse el miércoles próximo en el propio Estadio Municipal de Futbol después de las 6:00 de la tarde.Aquí cualquier marcador global o triunfo para Las Palmas Tacos les favorece en el sentido de ser ellos los que puedan estar en la fiesta grande en tanto que para los Ex a Tec, ellos tienen que ganar por cualquier marcador, no les quedará de otras más que… ganar o ganar.

