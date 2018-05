Mantiene clima de seguridad Minera Bismark

A la fecha no existen manifestaciones de preocupación, inquietud o problemas de inseguridad, ya sea por parte de directivos o responsables de la vigilancia privada en la Mina Bismark, asentada en el municipio de Ascensión.Así lo dio a conocer el Comandante de la Dirección de Seguridad Pública en aquel municipio Luis Flores, quien refirió que de momento el ambiente es de tranquilidad, tanto en lo que concierne a la mina en sí como la comunidad asentada en el complejo Minero Bismark que opera la empresa Peñoles.“Todo está tranquilo, no hay ningún problema”, reiteró el jefe policial preventivo.Incluso, a principios de marzo, el hoy alcalde con licencia Noel Dolores Loya Lozano, sostuvo una reunión precisamente con directivos de la empresa Peñoles, operadores de la Mina Bismark a fin de detallar aspectos relacionados con la aplicación del denominado Fondo Minero 2018En aquel entonces, el gerente de vinculación de la División Minera de Industrias Peñoles, Víctor Manuel Flores Ramírez, acompañado del responsable de Comunicación de la empresa Miguel Ángel Castañeda, se entrevistaron con el mandatario municipal.La temática abordada en primera instancia giró sobre la aplicación de los recursos entregados al gobierno municipal durante el año pasado y la aplicación de los mismos en diversas obras que se construyeron en el municipio.En su oportunidad los directivos reconocieron la aplicación efectiva de esos recursos y plantearon el apoyo a nuevos proyectos para este año.Actualmente, el panorama en el municipio de Ascensión en este rubro, de acuerdo a lo expresado por las autoridades locales, contrasta con lo que sucede en el municipio de Madera, de manera particular con la Mina de Dolores, cuya empresa operadora decidió suspender los trabajos en el área de minado ante el clima de inseguridad que prevalece en aquella zona del estado.

