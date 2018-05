Surgen hoy los finalistas del Futbol Premier

Hoy se jugarán los dos últimos partidos en la culminación de las semifinales del torneo municipal de futbol de la liga Premier, del cual surgirán otros dos finalistas de las categorías de la 1ª y 2ª fuerza.Con una ventaja de 4 goles a 3, el conjunto de los Guerreros habrán de salir a intentar volver a hacerle honor a su nombre una vez que vuelva a enfrentar al conjunto de Javier Villarreal con quien ya se vio la caras la semana pasada, logrando remontar un resultado parcial adverso de 1-3.Claro que este día tendrá que ser muy distinto al primero de esta serie a disputar dos, ya que serán otros los factores que influirán aparte de resultado final.Y es que también el hecho de saber que el tiempo (noventa minutos) se convertirá ya sea en aliado o enemigo dependiendo de como vaya el marcador.También saber que la consigna habrá de ser ganar por dos goles de diferencia o perder por uno según sea el caso, ya que los “Warrior´s” ellos que fueron los que terminaron en la cima general de las posiciones, pueden “hasta” perder por uno, empatar e igualando en el global para avanzar a la gran final.Una vez que Javier Villarreal lo sabe, tendrá que salir con todo desde el silbatazo de inicio buscando abrir primero el marcador, luego conservar la ventaja para esperar algún contragolpe que le reditúe otra anotación y entonces sí, echarse para atrás a esperar la reacción de los Guerreros que igual, no se cree que se replieguen pues estarían renunciando al llamado principio ofensivo de mantener en su poder la pelota, estar generando todas las opciones de gol que les permitan sus rivales para no jugar con el marcador parcial.De esta manera el que logre colarse a la fiesta grande, tendrá que esperar el segundo cotejo que sostengan el cuadro del Ex a Tec y Las Palmas Tacos quienes el pasado viernes sostuvieron apenas su primer encuentro por lo que tendrán que definir el segundo invitado en el transcurso de la semana venidera para volver a enfrentarse y así las finales quedarían listas en ambas categorías.Por su parte en la categoría mayor, a las 12:00 del medidiía pero en la cancha del Instituto Tecnológico Superior de NCG, los Búfalos en calidad de anfitriones y con una ventaja parcial de 2 goles a 1, recibirá a La Pandilla en los restantes noventa minutos de esta parte complementaria de la elimiantoria semifinal.Como ya se dijo, los “tatankas” enfrentaron a este complicado antagonista hace una semana y de una manera apurada terminaron imponiendo sus condiciones de tal manera que hoy estará un tanto obligados a hacer todo lo que esté de su parte para conservar dicha ventaja y quedar listos para iniciar la defensa de su bicampeonato.Sin embargo lo que le espera hoy no será para nada fácil pues ante si tendrá a u rival que tiene muchos argumentos para no darlo por vencido sin siquiera intentar defenderse.Lo que necesitan los Búfalos es mantener este mismo resultado parcial, ganarlo por supuesto y-o perder por 0-1 o 2-4 para quedarse en el camino, lo cual significa ues, que el encuentro de este día tiene todos los ingredientes para resultar digno de presenciar.

