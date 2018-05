Se disparan enfremedades gastrointestinales por el calor

La fuerte onda de calar que se ha registrado en los recientes días y que ha alcanzado los 35 grados centígrados e incluso hasta superado, ha generado no solamente la asistencia a balnearios y sitios de recreo con albercas, incluso hasta en días entre semana, sino una recurrente incidencia de enfermedades diarréicas y gastrointestinales.Los pronósticos del clima para los siguientes días se estiman en temperaturas que podrían alcanzar los 38 grados centígrados, por lo que las autoridades de salud, además, alertan a la población a tener especial cuidado en la exposición prolongada al sol, de manera particular a mediados de la tarde y en particular por parte de menores y adultos mayores, quienes están más propensos a sufrir padecimientos por tal situación que pueden desembocar en deshidratación.A la fecha, las clínicas del sector salud, Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en los seis municipios de la región, e inclusive los consultorios médicos particulares, se han visto, con un alto número de pacientes, especialmente en la búsqueda de atención debido a enfermedades gastrointestinales.“Con el aumento de las temperaturas, comienzan las consultas y atenciones debido a estas enfermedades”, expresó un médico particular que tiene su consultorio en la vecina población de Casas Grandes.Aunque en su mayoría son niños menores de 5 años los que más recurrentemente son atendidos por enfermedades diarreicas o gastrointestinales, las mismas afectan a adolescentes, jóvenes y personas adultas.Las indicaciones del sector salud, son en el sentido de estar alertas ante algún síntoma de consideración, además de incrementar los cuidados de higiene y manejo de alimentos, ya que en esta temporadas con el fuerte calor tienden a la descomposición con mayor rapidez.“Hay que estar preparados y cuidar que todos los alimentos que lleven a sus casas estén en perfectas condiciones, y cuidar el lavado de manos y el aseo personal, para que no vaya a ocasionar enfermedades mayores”, agregó el galeno.Finalmente recomendó tener mayores cuidados con los adultos mayores y niños menores de 5 años, quienes son los más susceptibles de padecer problemas gastrointestinales ocasionados por alimentos en descomposición o con mal manejo.Las enfermedades gastrointestinales ocupan una de las primeras causas de consulta médica y son también una de las primeras causas de muerte en México y en el mundo.No perdonan a nadie ni por edad ni por condición social, aunque el grupo más vulnerable a sus síntomas son los niños pequeños y los ancianos.Son ocasionadas por varios motivo, pero principalmente son causadas por bacterias, virus o parásitos que penetran al organismo por medio de alimentos y agua contaminada principalmente con materia fecal, que también se disemina por el ambiente, sobre todo en temporada de calor.Entre los principales microorganismos que las ocasionan están: la Salmonella, la Escherichia coli, la Shigella, las Giardias y las temibles amibas.Las principales manifestaciones son fiebre, dolor estomacal o abdominal (cólicos), náuseas, vómito y diarrea.Una de las consecuencias y complicaciones más graves cuando hay diarrea y vómito, es la deshidratación.Para evitar las enfermedades gastrointestinales, de acuerdo a señalamientos del sector salud, es recomendable la higiene y preparación adecuada de alimentos, evitar comer en la calle o en lugares poco higiénicos, lavarse las manos antes de comer y después de ir al baño, hervir el agua y dejara reposar durante media hora o tomar agua embotellada, lavar bien frutas y verduras y desinfectarlas con unas gotitas de cloro antes de enjuagarlas bien, revisar bien las fechas de caducidad y calidad de los empaques de los alimentos que consumimos y comer tres veces al día, sin exagerar e incluyendo alimentos de los tres grupos, frutas y verduras que contengan fibra y tomar dos litros de agua diariamente.

