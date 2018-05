Busca Fiscalía más de 30 desaparecidos

La Fiscalía General del Estado confirmó que hasta el momento hay más de 30 personas con reporte de desaparición en el Distrito Galeana que comprende 6 municipios, y de las que a la fecha no se han recuperado sus restos.Sólo están en proceso de reconocerse dos cuerpos hallados en estado de descomposición en diferentes fechas en el municipio de Buenaventura, pero para ello se debe esperar a los resultados genéticos de la prueba de ADN para comparar muestras de tejido en los cuerpos con la de personas que presumen podrían ser familiares.En tanto, del resto de las personas reportadas como desaparecidas, la mayoría de ellas en el lapso del último año, no se han podido recuperar.Sin embargo, la Fiscal del Distrito Galeana, Fabiola Tafoya Quezada, informó que desde los primeros casos no se han abandonado las investigaciones, señalando que incluso se han llevado a cabo de manera constante operativos especiales para tratar de dar con el paradero de las personas con reporte de desaparición.Dijo que hay investigaciones en donde se entrevistan a personas pero luego se acude a realizar investigación de campo para rastrear lugares en busca de pistas.Cabe señalar que casos como el de la desaparición forzada de dos estudiantes de Sonora que pasaron por esta región cuando regresaban de comprar una camioneta en Cuauhtémoc, han contado hasta con la ayuda del Ejército Mexicano que se unió a la Policía Estatal Única para rastrear su paradero.Aunque parece que no hubo resultados y hasta la fecha no se han localizado a los dos jóvenes desaparecidos, las investigaciones dieron con los mandos de la policía municipal de Buenaventura, que fueron las últimas personas no sólo que los vieron con vida, sino que los arrestaron y jamás reportaron su consignación.Asimismo y dado el alto número de desapariciones forzadas de personas que se incrementaron en los últimos meses, personal especializado de la Policía Estatal de Ciudad Juárez arribó en meses pasados a la región para coadyuvar con sus homólogos en el Distrito Galeana.No obstante que igual no hubo resultados satisfactorios en la localización de personas desaparecidas, se lograron hacer importantes decomisos como armas, droga, equipo táctico y vehículos con reporte de robo, algunos ya blindados que se presume eran usados por integrantes del crimen organizado en la región.Por otra parte, la Fiscal del Distrito Galeana indicó que por la naturaleza de algunas investigaciones, no se pueden revelar detalles de momento para no entorpecer las indagatorias, pues se han arrojado muchas pistas y éstas forman parte del trabajo de búsqueda en operativos que no han dejado de realizarse por parte de la Fiscalía General del Estado.