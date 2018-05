Buscan Diablos y Zorros llegar a la final de la Liga Premier

El día de hoy con el partido que sostendrán los equipos de Diablos y Zorros a las 5:30 en el Estadio Municipal, se conocerá al primer finalista del futbol de a liga Premier categoría de la 1ª fuerza despejándose la incógnita de conocer a su rival el día de mañana con la celebración de la otra eliminatoria entre el Tecnológico y La Pandilla.Con una ventaja de 3 goles a 0, el equipo que lideró las posiciones finales al finalizar los partidos totales del rol regular sabe que ante si tiene una ventaja que si bien no es para nada cómoda por la peligrosidad de sus antagonistas, al menos también reconoce que tiene “un colchón” de hasta tres anotaciones para que pueda quedar eliminado; eso sí, si es que acaso no puede responder con al menos un gol.En las anteriores confrontaciones entre ellos mismo, los resultados no han sido para nada contundentes, hay de alguna manera cierto respeto entre sí, conscientes de que luego de apostarle a la ofensiva, pueden verse sorprendidos en su marco dada la peligrosidad de los que defienden la causa de ambos conjuntos.Si bien hay muchos seguidores que opinan al respecto, que la losa que tienen los Zorros es muy pesada, no hay dejar pasar la idea de que en el afán de defender puedes ser atacado de una manera en la que en el pecado pueden llevar la penitencia.Lo anterior porque, de todos sabido que ninguna de las dos oncenas “sabe” jugar replegado, que su mejor carta de presentación es la constante ofensiva en las puertas enemigas, que no dejan de luchar todo el partido y considerando lo que estará de por medio (avanzar a la gran final), pues no se ve de que manera cambien su estrategia para ser ellos los que busquen adjudicarse dicha distinción.

