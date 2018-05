Le urge al PAN hallar Rector para la UTP

Tras haber despedido al Rector de la Universidad Tecnológica de Paquimé (UTP), Miguel Enrique Montalvo Elizalde, éste sigue trabajando en la institución aunque en calidad de interino, pues el Partido Acción Nacional no encuentra entre sus filas a ningún candidato con el perfil que requiere el cargo.Y es que teniendo el control del gobierno actual, el blanquiazul mantiene los puestos de confianza entre sus miembros, como recientemente pasó con el Instituto Tecnológico Superior de Nuevo Casas Grandes, donde Jorge Santiesteban llegó no sólo a ocupar la Dirección, sino a despedir personal por cuestiones administrativas, pero mayormente a gente identificada con el Partido Revolucionario Institucional.No obstante su reconocida afiliación al partido, en el caso de Miguel Enrique Montalvo Elizalde se anunció su salida a un mes de que estudiantes de la UTP donde era Rector, tomaron la escuela para exigir la reinstalación de una maestra que había sido despedida, situación ante la que cedió el jefe de la institución.Aún así, Montalvo Elizalde continúa al frente de la UTPaquimé a una semana de su "despido", aunque de manera discreta como interino, pues al momento el PAN no ha encontrado entre sus afiliados, a ningún candidato que llene el perfil requerido para estar al frente de la institución educativa.El tiempo se acaba para el blanquiazul y aunque habían manejado una terna, resulta que quienes se tenía como probables candidatos no cuentan con los requisitos para ocupar el puesto y el único que tiene las cartas, resulta que enfrenta el rechazo de los grupos del PAN en Casas Grandes y Nuevo Casas Grandes, porque es foráneo, lo cual rechazan hasta los propios estudiantes y docentes.Así, una semana de la "despedida" de Montalvo Elizalde que aún maneja la UTPaquimé aunque como interino, Acción Nacional no halla a ningún candidato idóneo para el puesto como Rector de esa casa de estudios en el vecino municipio de Casas Grandes.

