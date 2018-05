Se reúnen sacerdotes, laicos y agentes de pastoral de la Diócesis de Nuevo Casas Grandes, para tomar curso de formación, denominado: “Escenario social, económico y político de México; desafíos y esperanzas cristianas”, impartido por el conferencista, Rodrigo Guerra López.Este curso se llevó a cabo del 15 al 17 de mayo del presente año, en la Catedral de la Medalla Milagrosa, en donde participaron fieles, y presbíteros de la Diócesis de Nuevo Casas Grandes.El conferencista Rodrigo Guerra López, es fundador del Centro de Investigación Avanzada, en la Ciudad de Querétaro, y labora en el consejo pontificio para el desarrollo humano integral de la santa sede, y en la academia pontificia por la vida del vaticano.El motivo de su visita a esta localidad, es por la invitación del Obispo de la Diócesis, Jesús José Herrera Quiñonez, con la finalidad de que impartiera un curso de formación al presbiterio sobre el escenario social, económico y político de México, y de igual manera dicha temática compartirla de manera más abreviada con laicos y agentes de pastoral de la diócesis de Nuevo Casas Grandes.Guerra López, en entrevista para este medio, comentó que durante el primer día del curso, se habló sobre el cambio de época, “es decir sobre el proceso de transformación de la cultura, que se está experimentando en el mundo entero y particularmente en México, y que hace que las nuevas generaciones utilicen nuevos lenguajes, nuevos símbolos y nuevos medios para poder vivir, convivir, amara, asociarse y transformar el mundo”, detalló.Así mismo se habló también sobre las dificultades de las generaciones, en personas mayores, la dificultad que se tiene para interpretar el cambio cultural tan profundo e importante.El segundo día del curso de formación, se trató el tema socio económico de México, poniendo especial énfasis en el tema de pobreza, inequidad y acción del crimen organizado, “tratamos de demostrar como la acción del crimen organizado desincentiva el desarrollo económico y social de las naciones, regiones, y por eso porque es importante construir espacios de paz, seguridad y justicia, en donde no haya impunidad donde realmente se castigue a los que obran en contra al derecho”, dijo.Señaló también la necesidad de un proceso educativo nuevo, que permita que los mexicanos puedan desarrollar sus capacidades al máximo dentro de las posibilidades y de esa manera contribuir al bien del País, trabajando y produciendo con creatividad.El tercer y último día del curso de formación, se estuvo analizando el escenario político y particularmente electoral de México, “venimos del proceso corrupto y corruptor que ha generado el sistema político mexicano, y que ha hecho que todos los partidos se encuentren sumergidos en un conjunto de leyes no escritas, que muchas veces les dificulta una operación auténticamente democrática y respetuosa de la dignidad de las personas”, detalló.Durante este curso, los laicos, agentes de pastoral y sacerdotes analizaron a candidatos, partidos, tendencias, encuestas, para tratar de mostrar la importancia que tiene el que la Iglesia colabore a concientizar sobre la necesidad de la participación cívica, la importancia que tiene que los sacerdotes NO promuevan el voto a favor o en contra de candidato o partido alguno, pero que SÍ, enseñen la doctrina social de la Iglesia, que ayuda a formar la conciencia y corazón para poder responder con el evangelio a desafíos socio políticos como el que tenemos delante”, expresó Guerra López.

