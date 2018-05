"Ya estamos hartos que el Gobierno nos extorsione"

"Esto no fue más que un intento de extorsión de parte de los federales para obligarnos a darles cuota como hacen con los transportistas de material de Nuevo Casas Grandes, pero ¡No nos vamos a dejar! Por meses han estado acosándonos, cazándonos cuando cosechamos o movemos maquinaria para tratar de arrestarnos y obligarnos a que les demos un soborno", coincidieron en señalar varios de los protestantes que omitieron su identidad para evitar represalias.De hecho, los protestantes advirtieron que el verdadero motivo por el que se organizó la manifestación ayer desde temprana hora, fue justamente el de no permitir que se diera el amague de estos transportistas de material en Galeana, pues después de ellos, seguiríamos los demás."Tenemos conocimiento de que los federales le cobran una cuota de mil pesos a los transportistas de material de Nuevo Casas Grandes para dejarlos trabajar, y ya querían hacer eso con nosotros, porque el arresto de nuestros compañeros de esa manera tan abusiva demuestra que están buscando cómo presionarnos para que tengamos que darles dinero para que no nos molesten, pero ya estamos hartos de que el Gobierno sólo nos esté extorsionando en lugar de que resuelva los verdaderos problemas de la región como la inseguridad", advirtieron los manifestantes reunidos ayer frente a las oficinas de la PGR.Los habitantes de Galeana, cuestionaron el hecho de que haya una fuerte presencia de federales en la zona "cazando" a los productores y gente de trabajo, buscándoles alguna falta para multarlos, lo que implica primero ser arrestados, el decomiso su equipo o maquinaria y trasladarlos hasta Nuevo Casas Grandes o más aún hasta Ciudad Juárez, con todo lo que implica contratar abogados, pagar multas estratosféricas y pasar un maratón de trámites para recuperar su libertad y su equipo de trabajo."Esto es frecuente, los federales nos vigilan y esperan en las cosechas a que subamos nuestros tractores a la carretera para multarnos, amagándonos que para eso necesitamos ir hasta Juárez y solicitar un permiso ante la Secretaría de Comunicaciones y Transporte que cuesta alrededor de 10 mil pesos. Sólo están buscando la manera de perjudicarnos para que les demos cuota por dejarnos trabajar y eso no va a pasar", señalaron.En uno de los ejemplos que ya ocurrieron, citaron que por la lejanía de Nuevo Casas Grandes hasta Galeana, la Comisión Federal de Electricidad les concede el permiso de bajar las cuchillas de los postes de energía eléctrica cuando tienen una falla para restablecer el servicio, pues los técnicos tardarían mínimo dos días y para entonces el calor echaría a perder hectáreas de cultivos como la alfalfa ante la falta de riego.Sin embargo, los federales en su práctica de cacería detuvieron a uno de estos productores y para presidario más le aseguraron toda su maquinaria y lo trasladaron hasta Ciudad Juárez, pero aunque fue liberado y se comprobó que la CFE le había concedido el permiso de maniobrar las cuchillas de la energía eléctrica, la PGR le está exigiendo 200,000 pesos para la liberación de sus máquinas alegando diversas anomalías."De esta manera trabajan, y esta última vez amagaron a los compañeros buscándolos y quitándoles su equipo aún y cuando todavía no sacaban arena del río, es su manera de presionarnos para obligarnos a darles cuota, pero lo que no vamos a permitir es ese tipo de abusos y que se nos trate como criminales cuando sólo estamos trabajando, si no ¿de dónde creen que sale el material de construcción de todos los municipios?, ¿De dónde creen que se genera el dinero para pagarle el sueldo a tanto funcionario abusón y extorsionador? Pues de nosotros, lo que deberían hacer ir a Ignacio Zaragoza a detener a los verdaderos delincuentes en lugar de hacerse los valientes con la gente trabajadora", sentenciaron los manifestantes.Por último, aceptaron que se pueden cumplir acuerdos para regularizar camiones sin placas o maquinaria sin nacionalizar, pero exigieron que para eso la PGR empiece primero con ellos."No sabíamos al principio si eran federales de verdad o secuestradores, pues se aparecen con unidades sin placas de circulación y portan uniformes sin distintivos, así que en lugar de hacer las cosas en forma así como ellos le exigen a los demás, se conducen de manera clandestina y fuera de toda legalidad", concluyeron.

