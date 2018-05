El despido de personal académico clave del Instituto Tecnológico Superior de Nuevo Casas Grandes (ITSNCG) ha generado fuerte polémica en la comunidad, al señalar que fueron despedidos sin fundamento claro y válido, con una conducta facciosa y de muy bajo perfil por parte del recién llegado a la institución como director Jorge Luis Santiesteban Segura.A su vez, el director del ITSNCG Jorge Luis Santiesteban Segura se dijo “triste por los comentarios personales vertidos, particularmente en las redes sociales” a raíz del despido de la Subdirectora de Investigación y Posgrado Marcia Navarro Solano, y los docentes Antonio Cázares y Norma Thayde.Aclaró que el despido de los tres académicos que laboraban en la institución obedece a “una reingeniería interna” enfocada a “mejoras al buen funcionamiento de la institución en beneficio de la comunidad estudiantil y ofrecer asimismo, resultados a la sociedad en general.”De igual forma adelantó que el proceso de reorganización dentro de la institución continuará y aunque de momento no se proyectan más despidos de personal, sí, se tiene contemplado efectuar “enroques” en el sistema docente-administrativo.“Son cambios naturales que se dan en los procesos de cambio, y en ningún momento se generan por dolo, por afectar a alguien en lo personal, por cuestiones políticas o de cacería como lo han tratado de hacer ver”, expresó Santiesteban Segura que hace cosa de unas tres semanas llegó a la dirección del ITSNCG.Puntualizó que a la fecha, la situación se ha dado a conocer a las instancias correspondientes y de momento se está a la espera de recibir la respuesta en cuanto al proceso de liquidación monetaria de las tres personas que han quedado fuera de la institución “y en su momento continuaremos el diálogo con ellas en este tema una vez que recibamos la autorización para proceder a efectuar las liquidaciones correspondientes.”Finalmente, Santiesteban Segura, pidió “mesura y el cese de comentarios malintencionados”, que aseguró “dañan la imagen de la institución”.En este contexto, Marcia Navarro Solano, envió un escrito con fecha del 23 de abril de 2018 al Director General del Tecnológico Nacional de México Manuel Chávez Quintero con atención al Director de Tecnológicos Descentralizados Manuel Chávez Sáenz para exponer su caso.Menciona que quien funge como encargado de la Dirección General del ITSNCG Jorge Luis Santiesteban Segura, emprendió ese mismo día, una acción en contra de sus derechos laborales, tras señalar que a 18 años al servicio de la juventud estudiantil de la región le pidió su renuncia al cargo que ocupaba hasta ese día en la Subdirección de Investigación y Posgrado.Lo anterior, indica, “sin fundamento claro y válido, con una conducta facciosa y de muy bajo perfil, sin las formas que en este caso requiere y otorga la ley, manifestándome que la institución no tiene recursos para liquidarme, pero en el transcurso del día me hará un ofrecimiento.”Dijo que le fue solicitado que hiciera entrega de manera inmediata al subdirector de Vinculación Jesús Luján Luévano de las llaves de su espacio de trabajo y documentos manifestándole que se retirara ese mismo día de la institución.“Horas más tarde el representante jurídico me entrega el escrito de mi renuncia con un ofrecimiento de 46 mil pesos, negándome a firmar”, asegura Navarro Lozano en su escrito.Luego añade que dicha acción va en contra de su persona, su familia, su honra, sus derechos laborales y “desde luego mi trayectoria académica.”Asimismo, precisa que cuando concluyó su responsabilidad como directora del ITSNCG, fue objeto, como es natural en estos menesteres, de una auditoria integral por parte de la Auditoría Superior del Estado (ASE), “de la que salí con mínimas observaciones de forma y no de fondo”, las cuales, señala que fueron solventadas en su oportunidad.Menciona que el resultado de tal auditoria, mostró un desempeño transparente, profesional y eficiente en el manejo del recurso público con que se contó para la operación y funcionamiento del Tecnológico.Reconoció “sobremanera” el apoyo recibido, precisamente por parte del Tecnológico Nacional de México, para salvar la situación financiera debido a la falta de aportaciones del estado, así como una serie de irregularidades generadas en el ITSNCG debido al cambio constante de directores.Esta situación, considera en su escrito Navarro Solano, “no permiten consolidar los proyectos, menos aún cuando las personas designadas no tienen preparación académica alguna ni conocimiento sobre el modelo académico del Tecnológico de México.“Entiendo que si no soy aceptada dentro del equipo de el Lic. Santiesteban y su decisión es que me retire, después de años de servicio académico, al menos sean atendidos mis derechos laborales y económicos que la ley me otorga”, expresa.Finalmente expone que no es ajeno para el Director General del Tecnológico Nacional de México Manuel Chávez Quintero, la falta de recursos económicos para solventar una serie de necesidades de las que viene careciendo el ITSNCG hace ya varios años y “que prefieren despedir y exponer a la Institución a recursos legales por la falta de criterio y las formas de despido contra todo derecho.”En la misiva, Marcia Navarro Solano, agrega una reseña de sus actividades en el ITSNCG durante los 18 años de permanencia en la institución académica que la llevaron de impartir clases en el área de administración en el 2000, pasando por cargos como Coordinadora de esa carrera, Jefa del Departamento de Servicios Escolares, integrante del jurado de exámenes, Jefa de la División de Servicios Escolares y Titulación, Jefa de División de Actividades Extraescolares, Auditor Líder, la División de Estudios Profesionales, la Jefatura de la División de Educación a Distancia, la Subdirección de Investigación y Desarrollo Tecnológico, hasta el 2015 cuando fue nombrada Directora General del ITSNCG.Hasta el 23 de abril de este año, Marcia Navarro Solano ocupaba la Subdirección de Investigación y Posgrado de la institución.