En cuanto dejaron de darle dinero comenzo a decir que las obras estaban mal

El propietario de la empresa constructora que realizó los trabajos de recarpeteo en el municipio de Nuevo Casas Grandes, señala que el auxiliar de Sindicatura, Rafael Apodaca, estuvo pidiendo dinero prestado a la empresa, el cual nunca pagaba, por lo que lo tuvieron que meter a la nómina laboral para tratar de recuperar esos recursos.El dueño de esta constructora, Sergio Ortiz Segura por medio de una entrevista vía telefónica, dio a conocer este tipo de situaciones que se han venido presentando en el periodo que el auxiliar de Sindicatura estaba en la nómina de esta empresa, que fue aproximadamente de 4 a 5 semanas.“Esta persona (Rafael Apodaca), estuvo pidiendo dinero prestado, por lo que lo tuvieron que meter a la nómina porque las cuentas ya no nos daban, pero al darme cuenta de esta situación que no es correcta porque no había justificación para que estuviera en la nómina y decidimos sacarlo”, informó el encargado de esta empresa constructora.“En cuanto dejamos de darle dinero comenzó a decir cosas malas, decía que las obras estaban mal, que no cumplían con las especificaciones adecuadas, siendo que nosotros tenemos pruebas de laboratorio hechas por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT), pruebas de emulsión, la mezcla de asfalto y otras pruebas más”, agregó Sergio Ortiz.“Ahora resulta que el Síndico (Héctor Mario Galaz) y su auxiliar se convirtieron en peritos en la materia”, señaló el mismo.Cabe mencionar que desde que se inició con el recarpeteo en algunas calles de Nuevo Casas Grandes, la Sindicatura en particular realizó varios señalamientos, pero además, Rafael Apodaca, quien funge como auxiliar en la Sindicatura municipal, en la sesión ordinaria de cabildo que se llevó a cabo el día miércoles 9 de mayo del año en curso, fue señalado por la regidora del Partido Acción Nacional, Isela Orozco, por estar en la nómina de la empresa constructora y en la nómina del municipio.Es por ello que el dueño de la empresa constructora en mención, tuvo que dar a conocer la situación real del porqué el auxiliar de Sindicatura y presidente del Partido de la Revolución democrática, estaba en esta nómina.“Lo único que quiero es que digan la verdad”, finalizó Sergio Ortiz, quién dijo que está a la orden para cualquier aclaración al respecto.Está en espera el conocer los resultados que emita la comisión de regidores del ayuntamiento después de realizar las investigaciones pertinentes en cuanto al caso de Rafael Apodaca.

