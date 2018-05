Una vez que se había dado un resultado de 0-3 en contra de los Búfalos del Tecnológico, el cuadro de La Furia perdió en la mesa dicho partido luego de que fue incluido un integrante “con acreditación de otro jugador”, por lo que ahora en la reanudación del juego de vuelta de las semifinales del futbol de la liga Premier, se sabrá el nombre del primer semifinalista en la 1ª fuerza.Esta confrontación tendrá verificativo en las instalaciones del Instituto Tecnológico Superior de NCG a las 6:00 de la tarde y por todo lo que está de por medio incluida la rivalidad misma, se espera un partido intenso, de mucho roce pero sobre todo, de goles.Los “tatankas” que son dirigidos por Pedro Mora, finalizaron sublíderes en las estadísticas generales al término del rol regular, pero la semana pasada no pudieron contrarrestar los embates de los pupilos de Isaías Díaz al grado de caer por el marcador señalado.Sin embargo, al término de éste se interpuso una protesta la cual tuvo que ser analizada por la directiva de esta liga y el cuerpo de árbitros, llegando a la conclusión de que en realidad habría de proceder dejando ahora la balanza a favor de los bicampeones defensores.Por el hecho mencionado, el jugador Jordi Balandrán fue sancionado con 6 partidos “por alineación indebida (jugar con acreditación de otro jugador”, con fundamento en el artículo 20 Fracción A y D, según el reglamento de la Federación Mexicana de Futbol Sector Amateur 2017-2018.Por la misma causa, el entrenador Isaías Díaz (La Furia) fue suspendido 2 partidos sin poder dirigir, “por alinear a un jugador con acreditación indebida”, según el reglamento de la F.M.F. del Sector Amateur Artículo 22 Fracción 3.En base a lo anterior y en lo estrictamente deportivo, los Búfalos que estuvieron de líderes más de la mitad de la celebración del rol regular, con esta ventaja pueden (hasta) perder por ese mismo resultado y ser ellos los que avancen a las semifinales en tanto que La Furia, por cada gol que lleguen a recibir, necesitan anotar dos; de lo contrario, hasta aquí habrán quedado sus aspiraciones estando tan cerca de cristalizar su sueño de volver a verse finalista pero al mismo tiempo… tan lejos.ACTIVIDAD EN EL CAMPO DEL ESTADIO MUNICIPALEn total serán tres partidos adicionales los que tendrán verificativo este día, iniciando a las 4:30 de la tarde con el encuentro que sostendrán las oncenas de los Diablos y la maquiladora Lear.Una vez que ya tuvieron los primeros noventa minutos de actividad y en los que Diablos fue quien tomó la delantera al imponerse por marcador final de 5 goles a 2.Así, los “pingos” se colocan cerca de avanzar a una final más consecutiva toda vez que por haber sido el líder general mantiene la ventaja “de la tabla general”, lo cual significa que hasta perdiendo por un 0-3 serán quienes avancen a la antesala de la pelea campeonil, lo cual es muy difícil que pueda suceder en relación a que se duda no puedan anotar al menos un gol.Dos horas posteriores y tal vez en el partido más parejo y nivelado de la jornada, La Pandilla con una desventaja de 2-3 del partido anterior ante los Zorros, se jugará el todo por el todo a sabiendas de que es ahora o nunca cuando debe arriesgarse, pues de lo contrario no remontar lo sentencia a quedarse en el camino.No tan similar están las cosas en el cotejo que sostendrán a las 8:30 de la noche las oncenas de Macopisa y el campeón defensor de la 2ª fuerza, Ex a Tec.La razón de lo anterior, se debe a que los hermanos menores del cuadro del ITSNCG, lograron sacar una ventaja de 2 goles a 7 en el partido de ida, por lo que ahora tienen un amplio “colchón” para que en caso de caer, ellos también puedan buscar ampliar este resultado todavía parcial, aunque atendiendo comentarios de los que serán sus rivales, “ahora si van a ir todos los jugadores y tal vez las cosas sean o lleguen a ser un tanto más parejas, en relación al primer compromiso”.

