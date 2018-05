Aventajan los Pioneros a los campeones por dos juegos

El día de hoy en la Capital del Estado a las 8:00 de la noche, se jugará el tercer partido de la serie final del Campeonato Estatal de Basquetbol cuando reciban a los Pioneros de Delicias, quienes les llevan en esta serie a ganar 4 de 7 posibles partidos, una ventaja de dos juegos.Después de un fin de semana “para el olvido” de los todavía campeones defensores tras caer en los dos primeros compromisos, los Dorados esperan mínimo recuperarse y meterse de esta manera, en la pelea por defender el título que ostentan.La empresa no será fácil ni mucho menos ya que Pioneros está muy metido con eso de ser ellos los que se proclamen campeones, razón por la que en los juegos previos, los resultados han sido contundentes.Y es que pizarras finales de 125-95 y 102-87 sirven para marcar el dominio de los jugadores de Delicias a pesar de que Chihuahua no ha dejado de pelear en ambos, al final no le ha dado el tiempo suficiente para remontar.Por la manera en la que están jugando por parte de los visitantes tanto Marcus Bell como Idris Alvarado además de JORGE Camacho y Raúl Delgado, se espera que por parte de los ahora anfitriones hagan lo propio Kristian Clarckson, Ishameal Paz y Alex Garay que son los que han levantado la voz con eso de aportar los puntos que aproximan a los Dorados a estar cerca de lograr el triunfo, pero sólo eso.De esta manera el gimnasio “Rodrigo. M. Quevedo” habrá de registrar un lleno total de seguidores de los locales que pese a que han caído en los dos juegos previos, tienen los recursos suficientes y necesarios para que puedan ganar y meterse a la pelea por mantener vivas sus posibilidades de no colocarse a uno de la eliminación y con ello, ceder el preciado cetro que como se ha dicho, siguen conservando en su poder… quien sabe por cuanto tiempo.

