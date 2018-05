Victimas sin identificar; al menos un 'levantado'

Trascendió que del ataque armado en Ignacio Zaragoza ocurrido este fin de semana, hay al menos una persona "levantada" que se encuentra en calidad de desaparecida, en tanto las víctimas mortales aún no han sido identificadas.De manera oficial, la identidad de las víctimas no se podrá dar a conocer hasta que se realicen las pruebas genéticas de ADN (ácido desoxirribonucléico) conforme familiares acudan a reclamar los restos, ya que unos cuerpos de hallan calcinados y a otros les falta la cabeza que no ha sido recuperada.Se confirmó asimismo que todos los cuerpos fueron localizados en el municipio de Ignacio Zaragoza, donde un grupo de al menos 300 hombres llegó a bordo de vehículos al parecer blindados y armados con rifles de alto poder y granadas, destruyeron casas, negocios y vehículos, dejando tras de sí una estela de horror y muerte.Aunque las autoridades estatales, federales y del Ejército anunciaron un operativo para "recuperar" la seguridad en esa zona de Ignacio Zaragoza, así como capturar a los delincuentes, la verdad es que las fuerzas del orden llegaron horas después de la incursión armada y ningún presunto responsable fue detenido.El convoy de hombres fuertemente armados llegó desde la mañana a atacar puntos preestablecidos, dando muerte a la aspirante del PRD a la primer regiduría, Liliana García Mendoza, así como a otras siete personas, entre ellas otras dos mujeres.También fueron vandalizadas y destruidas con granadas 5 viviendas y 4 locales comerciales, estando entre las propiedades el candidato a Presidente Municipal del PRD, Felipe Mendoza y del Presidente del Comité Municipal de ese partido, Octavio Martínez.Mientras el grupo armado se apoderaba del control de las calles, miembros de esta asociación se distribuyeron en puntos estratégicos para cuidar el operativo de ataque armados con rifles Barret calibre 50.Finalmente y tras media hora de una estrepitosa balacera y explosiones de granada, la cabecera municipal de Ignacio Zaragoza quedó como una zona de guerra con personas ejecutadas, unas calcinadas, otras decapitadas, al menos una persona "levantada" por el grupo criminal, vehículos, casas y negocios incendiados y como única evidencia de los agresores, mas de 500 cartuchos percutidos de diferentes calibres, así como una granada sin explotar que aseguró personal de la Sedena.

