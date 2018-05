Arrancan semifinales en Futbol Premier

Siguen las emociones del torneo municipal de futbol de la liga Premier con la celebración de los juegos de ida de la fase semifinal en sus respectivas categorías y para el día de hoy en tres escenarios diferentes, se habrán de disputar cinco partidos.En las acciones que tendrán verificativo en el Estadio Municipal a las 10:00 de la mañana, la maquiladora Lear que logró “colarse” en el sexto lugar de manera apurada, estará enfrentando al líder Diablos en una dura, muy dura contienda.Noventa minutos de varias llegadas a los marcos antagónicos, son los que se espera disfrutar con par de oponentes que saldrán a buscar obtener esa primera ventaja para después salir ya a “manejar” un tanto más la actividad del que vendrá a ser el siguiente compromiso.Lejos de dar por virtual ganador al conjunto de los Diablos por todos los números que en este sentido le favorecen, hay que reconocer que la Lear también tiene a jugadores desequilibrantes que en caso de darles libertad de que hagan su estilo de juego, pueden dar alguna sorpresa y allí precisamente estriba lo atractivo de este domingo futbolero.Al finalizar Nogales Arvizu en la 2ª fuerza tendrá la doble consigna al medirse al cuadro de Las Palmas Tacos, quienes fueron líderes invictos hasta la semana pasada cuando cayeron en contra del Ex a Tec. pero que una vez librados de esta presión, podrán volver a intentar recuperarse tanto en lo anímico como en lo deportivo y así aumenta su peligrosidad.Ya después a las 2:00 de la tarde, las acciones culminarán con el encuentro pactado entre los Zorros y La Pandilla, rivales de igual similitud de juego que tal vez en esta ronda no desearon enfrentarse entre sí.Lo anterior, porque tanto en el aspecto defensivo como en el ofensivo están fuertes, similares en estrategia sobre todo en la media cancha que es de donde nacen las jugadas que buscan la efectividad de sus delanteros como es el caso de “Franco” García (Pandilla) quien se acaba de proclamar campeón de goleo con sus 22 anotaciones.Luego a las 10:00 de la mañana pero en el campo de la Unidad Deportiva, estarán midiéndose los cuadros de la colonia Nueva Dublán y Guerreros quienes ocuparon el séptimo y segundo lugar en las posiciones finales, este último cuenta entre sus filas al mejor romperredes de la temporada de nombre Abelardo Cruz con 19 “pepinillos”, el cual será uno de los hombres a cuidar durante el cotejo.En este mismo horario pero en el campo del ITSNCG, el Ex a Tec en su terruño le dará la bienvenida al siempre complicado Macopisa que cuando logra reunir a todos sus jugadores es un rival de respeto.Mientras que “los visitantes” tuvieron algunos altibajos a lo largo de la temporada, los anfitriones del Tecnológico fueron de menos a más y eso se reflejó en el último partido en el que le quitaron lo invicto a Las Palmas Tacos por un contundente 6 a 1, lo cual redobla su confianza para regresar a la senda del triunfo.

