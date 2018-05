Concentrada durante toda la semana pasada en Ciudad Juárez para asistir a partir de esta misma semana a su primera competencia a nivel Nacional, la voleibolista local Itzayana Gutiérrez Jión está lista para acudir con el representativo de las Lobas del CBTIS 114 a Culiacán, SinaloaEsta espigada deportista alumna del 6to. semestre de la especialidad de Administración de Recursos Humanos en el CETIS 93, tiene ocho años practicando la disciplina del voleibol de Sala y desde hace cuatro el de Playa.Hija de Glenda y Servando y hermana de Erik Servando, ha asistido a 4 Olimpiadas Estatales de voly de Sala y a 3 de voly de Playa así como también a estatales de la categoría de 2ª fuerza, eventos propios de su subsistema (DGETI ) ahora llamado UEMSTIS en donde el año próximo pasado finalizaron en la tercera posición y aunado a esta experiencia en la práctica de su deporte predilecto, estuvo presente en el reciente torneo de la categoría Sub 23.“El evento Nacional al que tuve la suerte de ser elegida, será en Culiacán, Sinaloa a partir de este lunes para cerrar el viernes, en espera de que nos vaya muy bien ya que se ha estado trabajando fuerte, primero para no defraudar a los que creen en mi y segundo para adaptarme a mis nuevas compañeras, quienes gozan de un muy buen prestigio y nivel dentro de la duela siendo dirigidas por el profesor Aarón Cruz” dijo emocionada esta joven de 17 años.En su experiencia deportiva agregó que “he participado con los equipos de las escuelas primarias Miguel de Cervantes Saavedra, Secundaria Estatal Club de Leones, Selección 1999-2000, 2001-2002 con el equipo Alces que era una selección para un torneo Sub 23, con Cobras del CETIS 93 en la preparatoria, con las campeonas municipales del 2016, Deportes Pinocho también con Rancho La 5ª y ahora Lobas del CBTIS 114 de Ciudad Juárez.Ante la solicitud de brindar algún mensaje a los que practican este y cualquiera de los deportes, dijo que “a todos los deportistas que siempre todo lo que hagan, lo hagan con ganas, con perseverancia y disciplina ya que así es como se logran los objetivos, sin importar su edad ya que nada vence al trabajo duro”.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.