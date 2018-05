Hasta 70 años de prisión podrían recibir los culpables de haber dado muerte a dos policías municipales y herir a otro de ellos, además de atacar a balazos a otros dos agentes estatales tratando de escapar de aquellos hechos ocurridos hace cuatro años en las colonias PRI y Acción Popular.Catarino Villanueva Vázquez y Jesús Homero Perea Rascón, entonces de 38 y 29 años respectivamente, quedaron detenidos junto con Pánfilo Sotelo Olivas también de 38 años, luego de ser sometidos por elementos de la Policía Ministerial Investigadora a quienes enfrentaron a balazos con intención de matarlos igualmente.Sólo las unidades de los oficiales los salvaron de la lluvia de balas y gracias a su entrenamiento, lograron dar muerte a José Roél Bencomo Molina que tenía 42 años, mientras en el enfrentamiento Jesús Homero Perea resulte o lesionado y estuvo un tiempo internado en un hospital de Ciudad Juárez.En ese gris episodio para la Dirección de Seguridad Pública Municipal, cayeron en servicio los agentes Octavio Armando Villegas y José Luis Ley Ruiz de 32 años, mientras el oficial Lino Domínguez Varela resultó sólo herido pues alcanzó a salvar la vida gracias a su chaleco antibalas y a que fue el designado para quedarse arriba de la patrulla durante la revisión a los agresores.Los hechos de este doble homicidio de oficiales en servicio se registraron a las 11:00 de la noche del domingo 23 de marzo del 2014, cuando la unidad 123 de la DSPM detectó un automóvil de la marca Pontiac línea Grand Am de color rojo, a 4 puertas de modelo 2000 y sin matrícula, que circulaba a alta velocidad por la calle División del Norte en la colonia Acción Popular.De acuerdo al protocolo, dos de los tres agentes descendieron de la patrulla al marcarle el alto a los tripulantes y se acercaron al auto rojo.De los tres que iban a bordo, dos descendieron en actitud pasiva como si pretendieran cooperar, pero al tener a su alcance a los oficiales sacaron sus armas sin darles tiempo a reaccionar y les dispararon a bocajarro, asesinando a uno ahí mismo y al que intentó escapar lo remataron utilizando una escuadra 9 milímetros y un revólver 357 Magnum.Asimismo comenzaron a disparar contra el tercer oficial que ya estaba pidiendo apoyo por radio pero por la urgencia de emprender la huida, solamente lo dejaron herido.Un hecho que fue definitivamente clave para lograr la captura de estos agresores, fue que cerca de ahí unos agentes de la Policía Ministerial Investigadora estaban atendiendo un caso y al recibir el reporte vía radio, interceptaron de inmediato a los delincuentes por las calles París y Ciruelo de la colonia PRI.Al verse confrontados, los agresores volvieron a abrir fuego ahora contra los agentes estatales quienes se cubrieron pero su unidad quedó baleada, en tanto en la refriega cayó abatido uno de los atacantes identificado como José Raél Bencomo Molina, logrando asimismo someter a dos de ellos y al tercero que emprendió la fuga a pie, se le dio alcance cuadras adelante.En la primer escena del crimen los agentes periciales levantaron evidencias balísticas de 4 casquillos calibre 45 y una bolsa con 15 cartuchos calibre 357 Magnum, mientras en la colonia PRI fueron otros casquillos de ambos calibres y asimismo, se aseguraron las armas.Cabe destacar que este caso ocurrido desde el 2014 hace cuatro años y un mes, ha mantenido ocupada a la Fiscalía General del Estado aportando pruebas para determinar de manera inequívoca la participación y dolo de los agresores en este hecho.Sólo uno de ellos, Pánfilo Sotelo Olivas se halla amparado y no ha sido procesado, pero Catarino Villanueva hoy de 42 años y Jesús Homero Perea ya de 33 años, agotaron todas las instancias hasta llegar a un juicio oral que lleva más de un mes de audiencias y donde finalmente, ayer, se dio el fallo condenatorio por los delitos de homicidio calificado en contra de los oficiales caídos y de homicidio calificado en grado de tentativa por la agresión al agente de Seguridad Pública y a los ministeriales, así como de daños en perjuicio de Gobierno del estado por las patrullas dañadas.En el juicio oral 191/2017 derivado de la causa penal 39/2014, no se mencionó nada por el delito de lesiones cometido contra el oficial de la DSPM, ni sobre el delito por la posesión y uso de armas de fuego, una de ellas de uso exclusivo del Ejército.En los próximos días se dará a conocer de manera oficial la sentencia que recibirán los ya culpables, quienes están en riesgo de recibir la máxima de 70 años de prisión.

