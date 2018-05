Con par de partidos programados para llevarse a cabo este día en las instalaciones del Estadio Municipal desde las 6:00 de la tarde, el día de hoy se ponen en marcha las semifinales del torneo de futbol de la liga Municipal Premier en las categorías de primera y segunda fuerza.Una vez concluida la ronda del rol regular y en la que de manera respectiva avanzaron los mejores seis y ocho equipos, esta tarde-noche en el citado inmueble inicia una etapa más en la que todo lo hagan pero también lo que dejen de hacer, cuenta considerando sus reales aspiraciones por ser ellos, los que se queden con los máximos honores en la cristalización de un sueño: ser campeones.En el primer encuentro se estarán confrontando los equipos de La Furia y los Búfalos del Tecnológico, rivales que de manera regular cuando se enfrentan, suelen brindar atractivos partidos.Cierto es que con el formato eliminatorio de que “la tabla juega” en el sentido de que quien haya terminado mejor ubicado en la tabla general al concluir el rol regular, tiene relativa ventaja una vez se haya disputado los juegos de ida y vuelta y si en ambos el marcador global queda empatado, el que avanzaría sería el puntero.De esta manera los Búfalos del ITSNCG que son los bicampeones defensores, terminaron en el segundo casillero y eso le da cierta ventaja en caso de que le apostasen a una igualada algo que en verdad no se espera suceda, ya que el dinamismo colectivo y las individualidades ofensivas, lo colocan como ligero favorito aunque como suele decirse en este tipo de situaciones; no hay que olvidar, que La Furia, pues es La Furia.En el otro frente dos horas más tarde, saldrán a este mismo escenario los cuadros de Pumas/Nueces Nevárez quienes estarán haciéndole los honores al equipo de Javier Villarreal.Cambio de nombre y cambio de suerte. El primero en señalar defendía la causa de los Pumas FCVS y en verdad no se le dieron bien las cosas pero luego de cambiar de patrocinador, fueron paulatinamente escalando posiciones hasta llegar a quedar entre los mejores ocho.Caso similar fue el de colonia Dublán que en honor a uno de sus jugadores emblemáticos que lamentablemente se adelantó en el camino, quisieron honrar su memoria dando su nombre al selectivo, también tuvieron mejor productividad en las recientes participaciones que los colocan en un lugar importante entre los viables a estar en la siguiente fase.Ya en lo estrictamente deportivo, los que finalizaron mejor colocados en el standing general fueron los integrantes de Javier Villarreal lo cual los “obliga” a no caer en algún exceso de confianza pues como ya se dijo, “los felinos” están en su mejor momento lo cual indica que la contienda se podría resolver hasta el próximo fin de semana cuando se efectúe el partido de vuelta.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.