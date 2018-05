Este primero de mayo del 2018, desfilan solo la Confederación de Trabajadores de México (CTM), lo cual molestó a diversos sindicatos de Nuevo Casas Grandes.A diferencia de otros años donde los trabajadores inscritos al órgano sindical, en esta ocasión solo desfiló la Confederación de Trabajadores de México, este 1 de mayo de este 2018, lo cual causó molestias a algunos sindicatos de Nuevo Casas Grandes, como es el caso del sindicato de trabajadores de la Presidencia Municipal, y el sindicato del Instituto Tecnológico Superior de Nuevo Casas Grandes (ITSNCG).A consecuencia de esto, uno de los inconformes es el Sindicato Único de Trabajadores de la presidencia de Nuevo Casas Grandes, el cual es dirigido por Pilar Córdova, quien informó que fue Abraham Álvarez, delegado de la CTM en este Municipio quien le notificó que no desfilarían, “Se acercó conmigo el delegado de la CTM en este municipio, el señor Abraham Álvarez Samaniego, para decirme que por órdenes del dirigente estatal, el licenciado Zapata, no nos quería en el desfile del 1 de mayo”, mencionó.Así mismo Pilar Córdova agregó; “Después viene a decirme que siempre sí desfilaríamos con ellos, pero le dije que ya no, que era demasiado tarde, puesto que ya les había dicho a los trabajadores que no nos querían en el desfile”.Éste mismo señaló que es la primera vez que el Sindicato a su cargo no desfila el primero de mayo, día donde se celebra el día del trabajo.Y declaró que este tipo se circunstancias tienen que ver con situaciones políticas meramente, y no sólo en Nuevo Casas Grandes, sino en todo el estado.Cabe mencionar que no sólo el sindicato de la presidencia municipal está descontento con esta acción tomada por la CTM, sino también el sindicato del Instituto Tecnológico Superior de Nuevo Casas Grandes (ITSNCG), quien tampoco fue invitado al desfile de este primero de Mayo.El dirigente sindical del Tecnológico, Sergio Vega, coincidió con el líder sindical de la presidencia, en que está situación es solo por política. Ya que al parecer sólo las maquiladoras y uno que otro agremiado a la CTM, se vieron desfilar este 1 de Mayo por las principales calles de Nuevo Casas Grandes.

