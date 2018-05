La invasión de barzonistas al rancho de la familia Lebarón en Buenaventura, donde hubo saqueos y un enfrentamiento a balazos con heridos, tiene su antecedente en poco más de una década de reclamos de los productores a la corrupción que impera en Conagua, CFE, Sagarpa y Semarnat, favoreciendo la sobreexplotación de la zona de veda en los acuíferos en Ascensión, Janos, Galeana y Buenaventura.Así, mientras un campesino común debe esperar meses y hasta años de trámites ante las diferentes dependencias para regularizar su pozo agrícola, las comunidades menonitas y lebaronas obtienen en días permisos para desmontar miles de hectáreas y perforar dichos terrenos en veda.A la par del supuesto "progreso" que pueda traer la producción agropecuaria en estas zonas, en realidad se trata del beneficio de unos cuantos en donde la proliferación de pozos no sólo fuera de toda legalidad, sino en franca competencia desleal con los ejidatarios regulados, extraen agua en mayor volumen del permitido y a más profundidad de la recomendada, lo que queda evidente con la sequía contrastante que viven varias comunidades de la región donde sus pozos tienen sólo uno par de años de vida útil pues el manto friático se seca más pronto de lo proyectado.Por todas estas evidencias, de manera reiterada los titulares de Coangua han sido señalados de manera directa de actos de corrupción siempre vigentes para otorgar permisos a productores de los campos menonitas y de la comunidad Lebarón, para el cambio de uso de suelo y la instalación de pozos presuntamente ilegales.Incluso, en mayo del 2004 el entonces titular de Conagua en el estado, Héctor Hugo García Peña, fue destituido por actos de corrupción al autorizar a menonitas cientos de pozos ilegales operando en Janos, pero cuando entró Flavio Acosta Cano de los Ríos en sustitución, a pesar de que realizó un operativo y clausuró tres pozos, no se trató más que de una franca simulación que puso en evidencia la corrupción que acusan los campesinos, impera en Conagua, ya que los pozos "cerrados" en realidad tenían años sin funcionar y estaban secos.Pese a tratarse de una zona de veda de acuerdo al decreto presidencial de Lázaro Cárdenas desde 7 de junio de 1937, las depredaciones en Janos y Ascensión no se han detenido en todos estos años, en tanto las autoridades actúan de manera demagógica reconociendo "el impacto al medio ambiente y al recurso del agua", pero sin frenar las acciones de este grupo de productores.Galeana y Buenaventura no quedan exentos de esta serie de saqueos a los mantos acuíferos y la razón principal por la que menonitas en Janos, Ascensión, Galeana y Buenaventura han sobreexplotado estos municipios, es porque son terrenos llanos que sólo deben emparejar y sembrar sin las dificultades que presentan otros terrenos para desmontar.Más allá de una sola dependencia, la estela de eventos documentados donde queda en evidencia la corrupción de Conagua, involucra también a la Comisión Federal de Electricidad donde pese al impedimento legal para otorgar energía a un pozo sin título, todos los denunciados como ilegales están operando con suministro eléctrico estructurado.En síntesis, la depredación realizada por algunos grupos menonitas y de lebarones ha ocurrido bajo la colaboración orquestada tanto de la Conagua como de la CFE, Sagarpa y Semarnat, donde la impunidad persiste y el enojo de los ejidatarios crece.Los peores saqueos han ocurrido en Janos, donde durante el gobierno de Patricio Martínez se autorizó el desmonte de miles de hectáreas para convertir la zona de veda en vastos campos de cultivo de papa para la empresa Sabritas, que en una década terminó por abatir de manera alarmante los mantos acuíferos.También en el 2004 se denunció que el desmonte de más de 15 mil hectáreas para hacerlas campos de cultivo de algodón en la comunidad de El Cuervo, municipio de Janos, había sido exterminada la colonia de perritos de la pradera más grandes de mundo.Para el 2007 la mayoría de las tierras de El Cuervo ya eran infértiles por la sobreexplotación y comenzó la migración a otros terrenos en donde sin importar la veda ni los engorrosos trámites para un campesino común, los productores menonitas comenzaron a trabajar en 11 pivotes para la instalación de nuevos pozos y el desmonte de más de 900 hectáreas.Igual las denuncias aquí no prosperaron nunca y el avances de los asentamientos menonitas continúa en los terenos llanos de Janos y Ascensión.Posteriormente, miembros del Comité Técnico de Aguas Subterráneas (Cotas) denunciaron también excavaciones ilegales en Galeana y Buenaventura, pero de igual modo no hubo eco y las excavaciones continuaron.Esa serie de denuncias por la sobreexplotación del manto friático en Galeana y Buenaventura tanto por parte de algunos menonitas como lebarones, ocasionaron que creciera la tensión entre ejidatarios de El Barzón y las familias lideradas por Joel Lebarón.A decir del último titular de la Conagua en el estado, Kamel Athié Flores, Joel Lebarón cuenta con 10 pozos funcionando y amparados hasta mediados de este año, por lo que no puede actuar de manera oficial hasta que venza ese amparo, reconociendo que de esos pozos, solo uno de ellos cuenta con título.Para los ejidatarios, la inacción de las autoridades ha sido la gota que derramó el vaso y con ello, las acciones emprendidas este lunes donde alrededor de 500 ejidatarios incluyendo sus familias con mujeres y niños, invadieron el rancho "La Mojita" en Ejido Constitución, municipio de Buenaventura, para saquear el rancho de Joel Lebarón y quemar sus pozos y vehículos, saliendo a relucir también las armas de fuego.Aunque de este último hecho no hubo detenidos, hay advertencias que no será la primera incursión pues de hecho ya se había realizado anteriormente otra invasión que no pasó de insultos y otras muestras agresión, en manifiesto de los ejidatarios de "El Barzón" de que "ya están cansados de que las autoridades no hagan nada mientras la familia Lebarón deja en crisis el manto acuífero por lo que tomarán justicia por su propia mano".