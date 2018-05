Al menos dos pozos agrícolas quemados, árboles de nogal dañados, tres vehículos igualmente siniestrados y otros equipos, una persona herida de arma de fuego y hasta plantas de mariguana esparcidas en lo que parecía una zona de guerra, fue el saldo de un violento enfrentamiento entre centenares de ejidatarios de El Barzón y la familia Lebarón en su rancho en Buenaventura, donde salieron a relucir cuatro tipos de armas diferentes entre R-15 y "Cuerno de Chivo".Luego de meses de tensiones entre los barzonistas liderados por el funcionario de la Secretaría de Desarrollo Rural de Gobierno del estado, Martín Solís, que acusan a la familia Lebarón de explotación con 12 pozos presuntamente ilegales que agudizan la crisis por sobreexplotación del agua en la Cuenca del Carmen, ayer se desató la guerra entre estos dos bandos.Alegando que "las autoridades se muestran pasivas" pese a que el líder barzonista pertenece al Gobierno, se refiere que alrededor de 500 ejidatarios irrumpieron ayer, por segunda ocasión desde aquel enfrentamiento en noviembre del año pasado, a la propiedad de Joel Lebarón, en su rancho "La Mojina", en Ejido Constitución del municipio de Buenaventura.De acuerdo con trabajadores del citado rancho, fue alrededor de las 5:00 de la mañana de ayer cuando cientos de ejidatarios arribaron armados al lugar donde quemaron y robaron vehículos, destruyeron árboles de nogal, cercos, trailas así como la infraestructura de los pozos para, posteriormente, tomar el control del predio. El enfrentamiento dejó como saldo por lo menos cinco heridos de bala, otros heridos con piedras así como decenas de árboles destruidos y daños diversos."Llegaron de sorpresa y empezaron a disparar, estaban armados, quemaron la maquinaria y cortaron árboles con la motosierra. Éramos 60 empleados los que estábamos allí y tuvimos 4 lesionados de nuestra parte", dijeron.En el rancho fueron destruidos e incendiados dos pozos de riego agrícola y asimismo prendieron fuego a dos unidades que quedaron totalmente calcinadas, mientras una tercera fue siniestrada y recibió varios impactos de arma de fuego, pues se usaron en el enfrentamiento al menos cuatro diferentes, tres de ellas de uso exclusivo del Ejército Mexicano.Por su parte, en entrevista con El Diario, los ejidatarios argumentaron que decidieron tomar acciones ante la pasividad y corrupción de las autoridades estatales y federales, ante quienes han denunciado en múltiples ocasiones la perforación ilegal de pozos en una zona de veda, lo que está dejando en el desamparo a los productores y sus familias.Aseguraron que ellos no llegaron armados y por el contrario, fue la gente que estaba al interior del lugar quien los recibió a balazos."Nosotros no los agredimos. Cuando llegamos nos recibieron a balazos utilizando armas largas. Tenemos evidencia de que nos atacaron a 300 metros con armas calibre 223. Venían mujeres y niños e hirieron tres personas. Las balas solo pasaban zumbando", dijo Alberto Terrazas.Aseguraron que a ese lugar ninguna autoridad entra a pesar de que se está desmontando y cambiando el uso de suelo para plantar nogales y en consecuencia consumir una cantidad cada vez mayor de agua.“Nadie nos hace caso. Ya fuimos con el gobernador, su secretario, con gobernación, Conagua y PGR donde pusimos demandas y nos dicen que pueden tardar de uno a cinco años en resolverse pero en ese tiempo ¿qué van a dejar?”."Toda la región parece queso gruyer por la perforación de pozos. Tan solo en este rancho se tienen 12 pozos y 16 mil hectáreas de riego. Tenemos una sequía desde 1990, este valle lo habíamos estado salvando pero no hay sustentabilidad. ¿Para qué queremos un pueblo fantasma que casi tiene los 5 mil habitantes?”, cuestionaron mientras esperaban a una autoridad que nunca llegó.“Nos han dicho criminales porque entramos pero ellos siguen perforando y desmontando, plantando nogales. Ellos van por todo y no hay una autoridad que pueda entrar a decirles nada. Está bañado de corrupción todo esto. Se amparan para que no entre nadie y adentro hay hasta 5 máquinas perforadoras trabajando”.Los ejidatarios aseguraron que acudieron al lugar de manera pacífica aunque, posteriormente, agredieron al reportero gráfico de El Diario mientras tomaba fotografías que evidenciaban los destrozos realizados en la huerta nogalera y que dejaban en claro una incursión violenta.A pesar de que la mayoría de los ejidatarios se mantenía en calma, hubo quien se molestó por el trabajo del reportero y además de amenazar empezó a lanzar piedras en contra de este a manera de intimidación.En tanto, Julián Lebaron aseguró que los ejidatarios han tenido un comportamiento muy agresivo en contra de su comunidad cuando ellos cuentan con el amparo de la justicia federal para utilizar los pozos en cuestión.Asimismo, responsabilizó al gobierno del estado por lo que pudiera ocurrir en esa propiedad ya que –aseguró- desde el pasado fin de semana se informó al secretario general de gobierno, César Jáuregui, sobre la posible incursión violenta al rancho a lo que el funcionario respondió que no podía hacer nada.“Hemos puesto denuncias en la Fiscalía y no han hecho nada, por eso hacemos responsable al gobierno del estado de cualquier cosa que ocurra”, enfatizó.Dijo que la familia, por sugerencia de la policía estatal que acudió al lugar, tuvo que abandonar la propiedad debido a las agresiones sufridas por parte de los productores.“Salimos huyendo de allí, no pudimos resistir más. Son personas muy agresivas y están destruyendo todo a su paso”, indicó.Cuando llegaron las autoridades de la Agencia Estatal de Investigaciones, se encontraron con que el acceso al rancho era resguardado por los mismos barzonistas, mientras en el camino iban viendo la estela de destrucción que causó la avanzada de los ejidatarios, incluyendo plantas de mariguana al parecer recién cortadas que estaban esparcidas a la orilla del camino.Al llegar donde estaba el nutrido grupo de barzonistas, se encontraron también a los elementos de la Policía Federal que están al resguardo de la seguridad de Joel Lebarón, así como de un grupo de más de 100 ejidatarios.En el lugar también fueron levantadas siete evidencias balísticas de diferente calibre, entre 22, 9 milímetros, 223 y 7.62x39 de las usadas por las AK-47 o "Cuerno de chivo".Los elementos estatales también fueron informados de que en la revuelta donde salieron a relucir las armas de diferente calibre, una persona resulte o herida en una de sus piernas pero que no está grave y fue trasladado a un hospital para su atención médica.Por último, elementos de la policía estatal permanecieron en las instalaciones del rancho y la policía municipal a un costado de la carretera Sueco-Flores Magón, ambos sólo observando.