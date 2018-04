Amonestan nuevamente al regidor Pánfilo Natera

El presidente municipal de Nuevo Casas Grandes, David Martínez Garrido, cuestionó al regidor del Partido Acción Nacional, Pánfilo Natera Valencia, por no hacer su trabajo e inventar excusas para la elaboración de dictámenes que ya tienen meses que no han sido elaborados por parte de la cartera de Hacienda, la cual dirige dicho edil.Lo anterior sucedió durante la sesión de cabildo que se llevó a cabo el pasado miércoles 25 de abril de este 2018.En dicha reunión, Martínez Garrido cuestionó al regidor panista en porque dura 8 meses para responder una sola comisión.Lo externado por el mandatario local surgió después de que Natera Valencia solo diera una narrativa de hechos, sin dar un resultado real a las comisiones que se le han otorgado dentro del ayuntamiento de Nuevo Casas Grandes.No es la primera vez en que el regidor azul es cuestionado por la misma situación que no presenta trabajo ante el ayuntamiento, ya ha habido otras ocasiones en que dentro de las sesiones de cabildo es señalado por no entregar resultados en dictámenes.Son 8 dictámenes los que habían estado pendientes por parte del regidor del Partido Acción Nacional (PAN), entre ellos uno desde el 2016, fecha en que ingresó el nuevo ayuntamiento local, según se dio a conocer.Ese dictamen pendiente está relacionado con modificar el salario de funcionarios municipales y regidores, respuesta que no ha llegado a la fecha.Sin embargo, logró presentar un dictamen para los organismos descentralizados del Instituto Municipal de la Mujer (IMM) y del sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).Pero fue cuestionado dentro de la sesión de cabildo del miércoles 25 de abril, por realizar una narrativa a dos propuestas en específico, la solicitud de integrantes de las 30 derivadoras para el proyecto ejecutivo de la presa Palanganas, y el otro la solicitud de la empresa Gas Natural de Nuevo Casas Grandes, para introducir este combustible a las comunidades rurales de Sección Hidalgo, ejido Hidalgo y Corralitos en la superficie que ocupa los antiguos derechos de vía del ferrocarril.Fue el Secretario municipal, Armando Gutiérrez Sánchez, quién le dijera al regidor panista que si el resultado de las comisiones era competencia de otro organismo, que lo estipulará en los dictámenes, con el fin de no dejar pasar más meses sin que se resuelva una comisión que el mismo edil representa.Pánfilo Natera Valencia, es el regidor que más es criticado en el ayuntamiento, principalmente por no hacer su trabajo y presentar sus dictámenes en tiempo y forma.Se espera que para la próxima sesión ordinaria de cabildo el regidor logre dar respuesta a solicitudes pendientes por la sociedad en general.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.