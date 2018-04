Reactivan paro tras acabar paro

Entre enojos, frustraciones, reclamos y advertencias, regresan hoy a las aulas maestros de 70 escuelas de nivel básico en la región pertenecientes a la Sección 42 Paquimé del Subsistema Estatal de Educación, luego de un paro laboral de 12 días, aunque mañana no habrá clases por ser día feriado (Primero de Mayo, Día del Trabajo).“En una lucha siempre va haber gente que quede satisfecha y no satisfecha, hay situaciones que se ha presentado pero que finalmente se ha comprendido y además no hemos terminado, esto sigue, nosotros continuamos en pie de lucha, cada quien desde su salón de clases”, expresó el profesor Héctor Parga, miembro del Comité Ejecutivo de la Sección 42 en esta región tras el retiro del plantón en las oficinas de la Recaudación de Rentas de esta ciudad.“Fue un acto de buena fe”, reiteró, al señalar que en reciprocidad a las negociaciones que se han dado, los maestros poniendo de su parte y a petición del propio gobierno y de los actores de las mesas de negociación se entregaban las oficinas recaudadoras “para que el día lunes (hoy), se pueda pagar a todos los maestros”.Luego anunció que en caso de que el gobierno no cumpla con lo establecido, se tienen estrategias a seguir.Así las cosas, este día, las puertas y aulas de las 70 escuelas que se ubican en las diversas comunidades de los municipios de Ascensión, Galeana, Casas Grandes, Nuevo Casas Grandes, Janos y Ascensión pertenecientes a la región Paquimé de la Sección 42 del SNTE que permanecían cerradas desde el martes 17 de abril se abren nuevamente para recibir a los miles de niños, niñas y adolescentes en un ansiado regreso a clases.La Subsecretaría de Educación y Deporte en la Zona Norte informó que sí se realizarán ajustes para recuperar el tiempo perdido de clases.

