Finaliza ronda regular de Liga Premier

Las expectativas en el sentido de conocer a los mejores artilleros del torneo municipal de futbol de la liga Premier que ayer celebró su última ronda del rol regular, se habrán de conocer el día de hoy cuando se recopilen las actas de todos los encuentros.Una última jornada en la que se habría de despejar la incógnita al respecto, fue la que se llevó a cabo con un total de seis confrontaciones en donde tanto los propios protagonistas como sus coequiperos, salieron dispuestos no sólo a quedarse con los tres puntos y mejorar su situación en la tabla de posiciones sino, apoyar en su empresa personal a sus compañeros.Las cosas parecían estar más definidas en la categoría de la 2ª fuerza en donde Abelardo Cruz Padilla del equipo de los Guerreros estaba en la cima de las estadísticas con sus 19 “pepinillos” con un total de ocho sobre sus más cercanos perseguidores.Los que se mantenían cerca eran Juan Hinojos del FC Victoria que llevaba 11 mientras que con uno menos les seguían Alán Calderón (Macopisa), Alejandro Hortelano (Nueva Dublán) y Giovanni Castro (Pumas/Nueces Nevárez).Un tanto más lejos pero no por ello descartados estaban Antonio “Tony” Favela (Seguridad Pública) que sumaba 9 en su cuenta personal y con uno de distancia seguían Aarón Romero (Javier Villarreal), Jorge Carrasco (Espartanos) y Héctor Baldemar (Palmas Tacos).Por su parte en lo que se refiere a la 1ª fuerza, las cosas estaban mucho más niveladas pues la diferencia entre los aspirantes a convertirse en los máximos romperredes, era de uno, dos y tres goles.Si bien los rivales a los que debieron de haberse enfrentado, contaban en el sentido de ofrecer unas pocas más de posibilidades de ser vulnerados (por los números conseguidos), también existía la idea de que en el afán de que fuera uno y no el otro quien se alzara con este título individual con sabor a colectivo, brindaran ciertas concesiones.De esta manera, los aspirantes a ceñirse este cetro eran Alberto García (Lear) con sus 15 anotaciones seguido por Fernando Hernández (ITSNCG).Con uno de diferencia se encontraban Francisco “Franco” García (Pandilla) y Omar “El Capy” Gómez (ITSNCG) que se encontraban con 14 cada uno.Un total de 12 tenía Jorge Fernández quien defiende los colores de los Zorros para así, quedar entre ellos la oportunidad de proclamarse como el mejor ofensivo ante las redes enemigas.Así las cosas, todo quedará en la espera de la reunión ordinaria de la directiva de la liga con los representantes de los de quipos que consiguieron el derecho de avanzar a la siguiente ronda, para que allí se oficialice el nombre del ganador de este reconocimiento al mejor goleador de la temporada que habrá de entrar a la fase culminante hasta conocer a los sucesores de los Búfalos del Tecnológico y Ex a Tec campeones defensores en ambas categorías.

