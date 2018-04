Se definen a los últimos clasificados

La Furia abre la actividad de este día cuando en el cierre del rol regular del torneo municipal de futbol de la liga Premier, enfrente a las 10:00 de la mañana al cuadro de la maquiladora Lear en el campo del Estadio Municipal.Una última jornada en las que se conocerá tanto a los rivales en la fase de cuartos de final como (por ende) la posición final que tuvieron con eso de “elegir” a su próximo rival.En este crucial cotejo, La Furia llega con un total de 17 unidades y 19-21 en goles a favor y en contra que lo coloca en el quinto lugar del casillero general mientras que sus oponentes son séptimos con 10 en la parte baja toda vez que la Sub 17 “ya es historia”, en relación al goleo finalizaron 39-61.La lucha por evitar ya sea a Diablos o Pandilla será entre Lear y Cuervos Carazú ya que los dos marchan iguales con diez “rayitas” y serán estos últimos los que a las 12:00 enfrenten precisamente a La Pandilla que es tercero con24 unidades (35-21) y sólo espera conocer a sus adversarios del próximo fin de semana.Los Diablos jugarán a las 2:00 de la tarde en (para muchos) una final que se podría decir adelantada ante los Búfalos del Tecnológico quienes están en la cima de las estadísticas con 33 puntos (67-12) empatados con sus contrincantes de este día, quienes se encuentran 50-10 en relación a los tantos logrados y aceptados, por lo que frente así estarán los dos equipos más ofensivos y al mismo tiempo, los que menos goles han aceptados en sus porterías.Por su parte en la cancha de la Unidad Deportiva a las diez de la mañana abrirán las hostilidades las oncenas de la colonia Nueva Dublán que lleva 24 puntos (48-31) y el FC Victoria en su segundo compromiso de la jornada ya que el viernes se midió a la Pandilla Casas Jeoc, en un partido de trámite puro.Al finalizar a eso de las 12:00 del mediodía, Seguridad Pública saldrá un tanto obligado a ganar para seguir en la lucha por la trascendencia toda vez que suma 24 “rayitas” (39-28) empatado con la Nueva Dublán, y ahora será antagonista de los Guerreros que marchan terceros en la general con un total de 32 dígitos (50-26).Aparte de haberse notificado que el partido entre los Pumas/ Nueces Nevárez y Obras Públicas no se habría de llevar a cabo por el mal paso de los últimos en señalar que apenas consiguieron 12 puntos (33-43) y ya estaban eliminados mientras que a los que se quedaron con los tres puntos para llegar a 28, le restará esperar lo que haya hecho el conjunto del Ex a Tec ante Las Palmas Tacos, ya que tenían los mismos puntos.Otro de los aspectos que cobran relevancia el día de hoy, será esperar a conocer a los mejores artilleros de la temporada tanto en la primera como en la segunda fuerza.En la considerada liga mayor, Alberto García (La Furia) se mantenía en el lugar de honor con sus 15 “pepinillos” conseguidos aunque empatado con Fernando Hernández (ITSNCG) ambos con un partido por celebrar en este fin de semana.Los que les siguen igual están cerca ya que por ejemplo Francisco “Franco” García del equipo La Pandilla tiene en su haber 14 anotaciones igual que Omar Gómez (ITSNCG) cada uno con un partido por disputar quedando con 12 Jorge Márquez quien defiende los colores del conjunto de Diablos.En lo que se refiere a la 2ª fuerza, Abelardo Cruz Padilla (Guerreros) con sus 19 goles, estaba con relativa ventaja ante Juan Hinojos (FC Victoria) que tiene 11 dejando con uno menos a Alán Calderón (Macopisa) y Alejandro Hortelano (Nueva Dublán).

