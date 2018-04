Rechazan alumnos propuestas de UPNECH

La postura autoritaria de no al dialogo y si a la imposición, la Rectoría de las Universidades Pedagógicas Nacional del Estado de Chihuahua, a cargo de Victoria Esperanza Chavira, continua con la postura autoritaria al ofrecer sedes alternas en el campus ubicado en el municipio de Nuevo Casas Grandes.Este viernes 27 de abril del año en curso, representantes legales de Rectoría, acudieron a platicar con los jóvenes estudiantes que tienen tomadas las instalaciones educativas en Nuevo Casas Grandes, para brindarles dos opciones a los jóvenes, las cuales fueron las siguientes; la primera nombrar una terna para la elección de un coordinador provisional mientras que se soluciona la situación problemática existente en el campus universitario.Y la segunda fue una sede alterna para que los estudiantes puedan tomar sus clases de manera normal, así como los docentes puedan laborar de igual manera.Estas dos posturas fueron rechazadas por sólo jóvenes estudiantes, quienes en lugar de ver solución a sus demandas, ven una postura autoritaria de querer imponer y mandar desde Rectoría, sin tomar en cuenta a los alumnos.La otra situación es solo darle vueltas a la demanda de restituir al profesor Juan Durán Arrieta como coordinador de la sede en Nuevo Casas Grandes.Por su parte los docentes de la UPNECH en este municipio, también rechazaron rotundamente esta postura de Rectoría, puesto que pasa por encima de sus derechos y simbolismos institucionales.“Yo soy uno de los fundadores de esta institución, he dado mi vida entera a la UPN a lo largo de estos 28 años que tengo ejerciendo mi profesión, aceptar pisar un edifico privado, es atentar con los principios de esta universidad, siempre he peleado por la defensa de la educación pública, y creo que la solución se debe de dar aquí en este campus universitario y no en un espacio privado”, expresó Juan Durán.Hay que mencionar, que el espacio ofrecido por las autoridades de Rectoría, es el edificio de la escuela privada Lincon.A partir de las 4 de la tarde del día de ayer, viernes 27 de abril del año en curso, las instalaciones del edifico privado estaría abierto a los alumnos y docentes de la UPNECH, campus Nuevo Casas Grandes.Esta postura tiene como finalidad el dividir al estudiantado, y generar presión en los maestros para que dejen el edificio que actualmente está tomado e iniciar clases de manera normal.“La ley la utilizan como garrote, no como una convivencia”, señaló Durán Arrieta.Mientras tanto, la autoridad de Rectoría continúa en la misma postura autoritaria, sin querer ceder a las demandas de los estudiantes del campus universitario, que es la restitución de Juan Durán Arrieta en la coordinación de la UPNECH campus Nuevo Casas Grandes.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.