“Me entregaron las instalaciones en buen estado, el lunes abrimos”, expresó el Recaudador de Rentas de Nuevo Casas Grandes, Pedro Damiani Armendáriz.Líderes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), de la sección 42, hicieron el protocolo de entregas las oficinas gubernamentales de Recaudación de Rentas, al medio día de ayer, luego de que estuvieran tomadas por el gremio magisterial durante 11 días.Aunque esto marca un repentino cese a la protesta, los maestros advirtieron que de no respetarse los acuerdos de pago de sus salarios se volverán a retomar las acciones en contra del Gobierno del estado.Quitaron cartulinas, lonas, “hablaron conmigo, le entregamos las oficinas, sanas, se pusieron a limpiar, lo cual hay que respetarles a los maestros”, señaló Damiani Armendáriz.A pesar de que el recaudador no había recibido alguna notificación de manera oficial de Chihuahua, los docentes le entregaron las instalaciones de recaudación el día de ayer, y que pudiera verificar que el edificio estaba en buenas condiciones, sin vidrios rotos o algún otro daño.Damiani Armendáriz, agregó que este próximo lunes 30 de abril del año en curso, abrirán las oficinas de recaudación de rentas, para continuar con los trámites de licencias de conducir, carta de no antecedentes penales, entrega de pagos nominales, así como hacer entrega de cheques pendientes a 9 docentes que aún no han acudido a recogerlo.De igual modo, aseguró que no tendrán afectación monetaria ni de otra índole, el personal que labora en esta dependencia estatal, ya que durante los días que permaneció cerrada la recaudación, no pudieron laborar.“Una disculpa a toda la ciudadanía, pero por respeto a los maestros, no se podía abrir recaudación, probablemente se tenga que trabajar más horas, pero esto está por conformarse”, mencionó.

