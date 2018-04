Comienza a 'pesar' el paro de los maestros

Se comienzan a sentir ya los primeros efectos negativos de la toma de las Recaudaciones de Rentas en este municipio y los de Ascensión y Buenaventura, hacia la ciudadanía que tiene la necesidad de efectuar trámites en diversas dependencias estatales, pero que requieren de realizar el pago en las oficinas recaudadoras.Así lo confirmó el Recaudador de Rentas en esta ciudad Pedro Alberto Damiani Armendáriz, quien señaló que la toma de las oficinas de la dependencia que cumplió ayer ya nueve días, han repercutido en primera instancia en que no se recauden como mínimo unos 300 mil pesos diarios que se generan por el pago de impuestos y también de trámites de otras dependencias del gobierno estatal a nivel local y la región.Señaló que oficinas como Desarrollo Urbano y Ecología, Registro Civil, Registro Público de la Propiedad e inclusive la Fiscalía General, han restringido sus servicios al público, en virtud de que algunos trámites que ofertan a la población y que requieren de un pago no los pueden hacer por la toma de la Recaudación de Rentas.Ejemplificó el caso que se presenta en el Registro Civil en el módulo ya se agotó la existencia de actas de nacimiento, matrimonio o defunción, mientras que en el ubicado en el supermercado Al Súper, ayer ya quedaba apenas una mínima cantidad de estos documentos.“Y lo mismo sucede en otras dependencias del gobierno estatal en los que la ciudadanía debe cubrir el costo de un trámite, como lo es por mencionar, la carta de no antecedentes penales que por lo general se requieren para solicitar un empleo o certificaciones de propiedades, entre otros muchos”, indicó Damiani Armendáriz.De hecho, agregó que la afectación por la inoperatividad de la oficina recaudadora se está extendiendo a otras áreas, como es el caso de las empresas que utilizan personal para el manejo de los vehículos en los que se distribuye mercancía a nivel local y hacia comunidades de los municipios vecinos.Lo anterior, en virtud de que al menos existen pendientes de trámite unas 300 solicitudes de renovación de licencias para conducir de empleados de este tipo de empresas que requieren que los operadores de los vehículos tengan el documento vigente para la validez del seguro de las unidades.Y, por si todo lo anterior fuera poco, subrayó, el funcionario municipal, a la fecha, se encuentra detenido el pago a unas 40 personas beneficiarias del programa de pensión alimentaria.“El cheque del día 15 se quedó en las oficinas sin ser distribuido, el del día 20 no llegó y el de fin de mes está en duda por aquello de que la toma de la dependencia continúe”, y añadió que en similar circunstancia se encuentra el pago de un apoyo mensual para unos 25 adultos mayores.“Es un caos”, resumió Damiani Armendáriz.En este marco, legisladores del Congreso del Estado exhortaron a la Secretaría de Educación para que realice el pago de salarios a los maestros de la Sección 42 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.Lo anterior toda vez que tres mil docentes sindicalizados se encuentran en paro laboral indefinido, el cual iniciaron el pasado martes 17 de abril del presente año, con el objetivo de demandar el pago de sus salarios, que a la fecha no les ha sido otorgado.En la exposición de motivos de la petición, se señaló que es responsabilidad de la dependencia regresarles a los padres y madres de familia la tranquilidad en sus hogares y la posibilidad al estudiantado de que su derecho a la Educación se proteja.Por ello, urgieron a que se efectúen los pagos correspondientes y así este paro laboral termine y la docencia pueda regresar a las aulas, con las prestaciones que les corresponden.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.