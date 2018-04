Amenazan con expulsarlos de la UPNECH

Bajo la amenaza de perder el semestre y perder su matrícula estudiantil, Victoria Esperanza Chavira, Rectora de las Universidades Pedagógicas Nacionales del Estado de Chihuahua, mandó al Doctor Pedro Rubio, Secretario Académico de Rectoría, para amedrentar a los jóvenes estudiantes que tienen tomadas las instalaciones del campus en Nuevo Casas Grandes.Desde el pasado lunes 23 de abril de este 2018, llegó Gabino Sandoval a querer tomar la coordinación del campus, pero los alumnos impidieron su ingreso, instalando candados a las puertas principales de las oficinas administrativas.Este personaje llegó a la confronta con las manifestantes, diciéndoles que no eran seres pensantes y que estaban siendo manipulados.A pesar de ello, los estudiantes continuaron en la misma postura de que sea restituido en su cargo como coordinador de la UPNECH en Nuevo Casas Grandes, Juan Crisóstomo Durán Arrieta.Esta destitución fue por venganza y represalia en contra de Durán Arrieta por ser uno de los que denunció a la Rectora por haber utilizado recursos de la institución para la creación de una universidad particular.Por ello solicitó la destitución de Esperanza Chavira, realizando una huelga de hambre en el campus universitario.Estas acciones molestaron mucho a la Rectora, quién decidió quitar de la coordinación a Juan Durán y mandar a Gabino Sandoval como su reemplazo.Los alumnos de la UPNECH en Nuevo Casas Grandes, optaron por tomar las instalaciones y no permitir el ingreso de un nuevo coordinador.Por ello, el Secretario Académico de Rectoría, amenazó a los alumnos de perder el semestre y perder su matrícula estudiantil.Pero los estudiantes siguieron en la misma postura de no permitir el ingreso de un nuevo coordinador, y de solicitar a la Rectora, Esperanza Chavira, para que acuda al campus de Nuevo Casas Grandes para dialogar con la comunidad universitaria.Restituir a Juan Durán Arrieta como coordinador de la UPNECH en este municipio, es la principal demanda estudiantil.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.