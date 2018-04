Deja el torneo equipo Sub 17

El representativo de Javier Villarreal que milita en el futbol municipal de la liga Premier en la categoría de 2ª fuerza, venció 4 goles a 1 a la colonia Nueva Dublán y con ello, se afianzó en el segundo casillero superando a los Guerreros que empataron a 3-3 con Pumas Nueces Nevárez.A una jornada de que llegue a su fin el rol regular, al menos en lo que corresponde a esta categoría de ascenso, de las catorce oncenas que participan, diez de ellas son las que mantienen posibilidades matemáticas para aspirar a uno de los ocho boletos que hay disponibles para avanzar a los cuartos de final, los restantes están prácticamente eliminados.Y es que la diferencia entre los que están cerca de clasificar, es mínima, pues es uno o dos los puntos que los separan de seguir en la pelea o quedarse en el camino.Con un compromiso con ellos mismos están los conjuntos de Macopisa (26 puntos), Ex a Tec (25), Pumas Nueces Nevárez (25), Nueva Dublán (24), Seguridad Pública (24), Nogaleros Arvizu (23) y Espartanos (22) los que tienen un porcentaje más alto de avanzar en comparación con FC Victoria (14), Pandilla Casas Jeoc (10), Obras Públicas (12) y Deportivo Courrech (6) que ya se despidieron de la temporada.Por su parte los que están más que afianzados con los equipos de Las Palmas Tacos que se encuentran invictos con 40 unidades y el propio Javier Villarreal (34) además de los Guerreros (32).En la 1ª fuerza la situación es distinta pues solamente estuvieron contendiendo ocho cuadros lo cual les dio su pase a otra ronda, sólo que el selectivo Sub 17 no aguantó el estar perdiendo cada fin de semana y mejor se salió por la puerta fácil abandonando el torneo.De los siete que quedaron, los Búfalos del Tecnológico (actuales bicampeones) y Diablos, son los que están en el liderato general empatados con 33 puntos.Los que más cerca están de ellos son La Pandilla que suma 24, Zorros con dos menos, La Furia 17 e iguales con 10 “pepinillos” están Cuervos Carazú y la maquiladora Lear.RESULTADOS DE LA JORNADA PASADALas Palmas Tacos vencieron por 4 goles a 2 a Seguridad Pública para afianzarse en la cima de las posiciones mientras que Pumas Nueces Nevárez empató a 3-3 con Guerreros.Macopisa cayó 1-2 en contra de Nogaleros Arvizu, Diablos venció sin problemas al son de 6-0 a los Cuervos Carazú, Ex a Tec está teniendo un cierre convincente al pasar 2-0 ante el Deportivo Courrech mientras que los Búfalos del ITSNCG empataron 2.2 con Lear a inicio del fin de semana.Luego en su segundo compromiso de la semana, volvió a sumar una unidad en su partido contra La Furia ante quienes terminaron empatados a 2-2, por los “tatankas” el goleador Fernando “El Güero” Hernández (quien después fue expulsado) anotó un tanto que le permitió empatar con 15 en el primer sitio en esta tabla de mejores artilleros con Beto García (Lear) mientras que por sus antagonistas, el juvenil Jordy Balandrán concretó los goles que redituaron la división de unidades.ACTIVIDAD PARA ESTE DÍAPara algunos un simpe juego pero para otros (jugadores y goleadores), será mucho lo que estará de por medio en el partido que esta noche a partir de las 8:00, sostengan las oncenas de los Cuervos Carazú y La Pandilla.Y es que si bien, los Cuervos tendrán que estar en la otra fase dado que son siete los involucrados y de hecho les podría tocar este mismo equipo, hoy estará de por medio la pelea por proclamarse como el mejor goleador de la temporada,La razón de lo anterior, es porque a una sola jornada de que llegue a su fin el rol regular ( que será este fin de semana), la situación por conocer al campeón romperredes está muy nivelada sobre todo en la 1ª fuerza.Empatados con quince goles están Beto García y “El Güero” Hernández mientras que a uno de distancia se encuentra Francisco “Franco” García del cuadro de la Pandilla también a la par con Omar Gómez (Tecnológico) que saldrá con todo en busca de poder adjudicarse el cetro que en otras ocasiones, ya ha estado en sus manos.Cual sería uno de sus principales “temores” en esta lucha por demostrar su olfato goleador, pues que los antagonistas no se llegaran a presentar, situación que se duda pero como dice el dicho: en la guerra y en el amor…

