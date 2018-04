Toman la UPN y niegan acceso al nuevo coordinador

Arriba nuevo director a la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua (UPNECH), campus Nuevo Casas Grandes y alumnos le niegan el acceso al edificio administrativo.El medio día de ayer llegó Gabino Sandoval, quien fue enviado por parte de rectoría de la UPNECH, para ocupar el puesto de coordinador en el campus asentado en éste municipio, quien arribó acompañado de un abogado a las instalaciones de la universidad, solicitando a los alumnos que entregaran la llave del candado con el que se encuentra cerrada la puerta de las oficinas administrativas.Esto con la finalidad de que el profesor Juan Duran Arrieta, entregará la oficina y documentación a Gabino Sandoval, pero los alumnos se negaron en permitirles la entrada.Asegurando que el profesor Juan Duran, no tenía nada que ver con la decisión de tomar las instalaciones, ya que ellos mismos lo decidieron, porque están en total desacuerdo con la destitución del profesor mencionado anteriormente como coordinador de éste campus.El abogado que acompañaba Gabino Sandoval, solicitó al profesor Juan Duran que hablara con los alumnos para que abrieran las puertas y poder realizar el proceso formal de la entrega y recepción de la coordinación el campus.A lo cual Duran Arrieta, le explico que él no tenía la llave, “no me pidas hacer el trabajo sucio, esto lo provocaron ustedes, no yo, vayan a negociarlo con los alumnos, no conmigo” expresó.Los alumnos le manifestaron al abogado y al profesor Gabino Sandoval, que ellos eran los que tenían tomada la escuela que con ellos se dirigieran para negociar, no con el profesor Juan Duran.El abogado y Gabino Sandoval, quien fue enviado por rectoría para tomar el puesto de coordinador de éste campus, se retiraron de la escuela, y después de dos horas, regresaron con un notario público, quien tomo fe y legalidad del poder otorgado por la rectora Victoria Esperanza Chavira Rodríguez, a Jorge Domínguez Cordero, para acudir a las instalaciones y se llevara a cabo la entrega de la coordinación de la Upnech a Gabino Sandoval.Los alumnos informaron que ellos tenían las llaves del candado que esta puesto en la puerta principal del edificio administrativo de la institución, “nosotros como saben llegamos porque estamos en un proceso en donde esta nombrado un encargado del despacho, el maestro Gabino que cuenta con su oficio, para poder desarrollar la vida académica de la universidad, la intención es que ustedes se incorporen a sus clases, existe un encargado de despacho y una vez que se defina poder hacer la terna para que se nombre un nuevo director, entonces queremos que nos entreguen la llave para poder acceder”, expresó Jorge Domínguez Cordero.Lo cual los alumnos se negaron, y de la misma manera expresaron al notario sus peticiones, “estamos en nuestro derecho de reclamar, la vida institucional de la universidad la hacemos nosotros y protestamos por la violación de nuestros derechos al tratar de imponernos un nuevo encargado en la coordinación”, manifestaron los alumnos.Cabe mencionar que los alumnos estuvieron durante todo el día de ayer, la noche y hoy en esta toma de instalaciones, con motivo de la destitución de Juan Duran, como coordinador del campus.Además los alumnos aseguraron que permanecerán con esta acción, hasta que se cumpla con dos peticiones; la primera que la rectora Victoria Esperanza Chavira, entable algún dialogo con ellos, y la segunda que se restituya al profesor Duran Arrieta como coordinador del campus.Por último, los alumnos presentes, señalaron que Gabino Sandoval, nombrado como el nuevo encargado del despacho de coordinación, los catalogó como seres más bajos que él, y seres no pensantes, que son manipulados por directivos, administrativos y maestros.

