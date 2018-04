Buscan a sus familiares desaparecidos

Integrantes del colectivo Familias Unidas por la Verdad y la Justicia en compañía del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte A. C., ambas de ciudad Juárez, realizaron durante el pasado fin de semana en esta ciudad, una pega de pesquisas de personas desaparecidas desde el 2009.Las primeras acciones fueron realizadas en la comunidad fronteriza de Puerto Palomas de Villa y de ahí pasaron a esta ciudad en caravana vigilada preventivamente por personal de la Policía Estatal y Federal.La actividad surgió en base a la exigencia que se está haciendo a las autoridades estatales para que lleven a cabo pesquisas de búsqueda de sus seres queridos, dijo Jésica Esparza, integrante del Centro de Derechos Humanos, Paso del Norte A. C., quien acompaño la caravana de padres de familia juarenses que buscan a sus hijos.Mencionó que como las autoridades no han tenido avances en las investigaciones, los padres de familia decidieron llevar a cabo estas acciones por su propia cuenta.Asimismo, los familiares exigen la creación de una Fiscalía Especializada en Investigación y Persecución de los delitos de Desaparición Forzada de personas, puesto que según la ley General de Desaparición el 15 de febrero era la fecha límite para crear Fiscalías Especializadas en los Estados y en Chihuahua aún no se ha creado.Ellos buscan a: Jacobo Orozco, Erick Aguirre Balbuena, Adrián Favela, Adriel Alonso, Gonzalo Durán, Erick Cuenca, César Ávila, José Antonio Chaparro, Armando Guzmán y Eduardo de la Rosa.

