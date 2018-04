Entrevista con el independiente Alonso Armijo

“Yo no soy ningún improvisado, siempre he respetado la ley”, señaló Alonso Armijo, candidato Independiente a la presidencia de Nuevo Casas Grandes.Después de haber ganado la demanda en su contra por supuestos actos anticipados de campaña, el candidato Independiente a la presidencia municipal de Nuevo Casas Grandes, Fernando Alonso Armijo Lozoya, dice no ser ningún improvisado y que siempre ha respetado a la ley.Lo anterior, después de que otro de las candidatos Independientes a la presidencia de NCG, Heleman Esteban Reyes, interpusiera una queja en contra de Armijo Lozoya, a quién denunció por actos anticipados de campaña.Al final de cuentas los magistrados del Tribunal Estatal Electoral, por mayoría votaron en contra de la queja presentada en contra de Alonso Armijo.3 de estos en contra de la queja, y 2 de ellos a favor, por lo que al final de cuentas todo quedó improcedente.Dentro de la queja presentada por Heleman Reyes, se mencionaba que su homologo candidato a la presidencia de Nuevo Casas Grandes (Alonso Armijo), había usado dinero para promover a su persona.“No tengo dinero ni para cubrir todos mis impuestos, menos tengo para promoverme como persona”, señaló Armijo Lozoya.“Todo lo hace con el afán de acostumbrarse a ganar asuntos legaloides”, agregó el candidato Independiente en mención, al referirse a su demandante.El mismo Fernando Alonso Armijo, puntualizó que no ha realizado ningún acto anticipado de campaña, que no ha promovido el voto a su favor, que siempre ha sido cuidadoso y respetuoso de las instituciones, así como de la ley misma.Teniendo en cuenta que la propia ley electoral no les permite hablar mucho ante los medios de comunicación o promover su persona, las palabras dadas a conocer por este candidato Independiente fueron pocas, pero concisas.Solo hay que esperar los tiempos, para saber si las cosas se quedaron ahí solamente, o la rivalidad entre estos dos candidatos Independientes continúe.

