Definen semifinales en Torneo Regional de Beisbol

Con la combinación de resultados de la última jornada del rol regular en el Torneo Regional de Beisbol de la 1ª Fuerza temporada “Simón Casas Estrada”, quedaron ya definidos los cuatro equipos semifinalistas con tal suerte que quienes quedaron eliminados, fueron los juveniles del equipo Academia Sub-18.Francisco “Kiko” Casas Flores titular del comité regional de beisbol, comentó que “una vez que los números conseguidos por cada uno de los cinco representativos que participaron en este torneo, eran ya definitivos en el sentido de respetar el acuerdo de inicio de temporada con eso de la celebración de cierta cantidad de partidos para aspirar a clasificar a esta siguiente ronda, quedaron en la otra fase las novenas de Dogouts, Dodgers/Nueces Nevárez, Mueblería Medina Hermanos y el combinado de Ascensión-Janos”.En los marcadores del reciente fin de semana, Ascensión-Janos dividió con el cuadro de la Academia luego de imponerse por 6 carreras a 2 y caer por 5-12 en el vespertino.Primero los honores desde el cerrito de las angustias fueron para Víctor Chávez mientras que el revés se le cargó a David Morales mientras que en el juego dominical, Jesús Chairez se alzó con la victoria monticular ante Javier Mendoza, en una serie en la que no se timbraron batazos de vuelta entera.Luego en los partidos sostenidos entre Mueblería Medina Hermanos y Dodgers de Nueces Nevárez, los primeros en señalar fueron quienes se quedaron con el par de triunfos por pizarras definitivas de 5 a 3 y 13 a 5.Gabriel Salas fue el serpentinero ganador en el juego sabatino mientras que el derrotado fue el juvenil Paul Rubio mismo quien recibió jonrón de Víctor Hugo Rodríguez en tanto que por la tarde, Adrián Osuna se quedó con la victoria en su función de lanzador en contra de Juan Carlos Maffiodo.Por quienes se quedaron con la victoria, se dio un cuadrangular por parte de Alexis Alanís mientras que por los que ante ellos sucumbieron, hizo lo propio Francisco Cabral.POSICIONES HASTA EL ROL REGULARDogouts 9-1Dodgers/Nueces Nevárez 7-2Mueblería Medina Hermanos 6-3Ascensión-Janos 2-7Academia Sub-18 1-11ALTAS DE JUGADORESAdrián Rodrigo Valenzuela (Pitcher) Ascensión-JanosRoberto Bojórquez (Catcher) Ascensión-JanosJosé Paul Rico (Pitcher) Dodgers/Nueces NevárezDavid Morales (Pitcher) Dodgers/Nueces NevárezLeonel Rivera Nava (Pitcher) Mueblería Medina HermanosÁngel Elí Olivas (Pitcher) DogoutsManuel Villalobos (Pitcher) DogoutsSEMIFINALES A PARTIR DE MAÑANADogouts VS Ascensión Estadio “Luis Alvarado” 3:00 de la tardeMueblería Medina Hermanos VS Dodgers Nueces Nevárez 3:30 en el “Luis Cobos Huerta”JUEGOS DEL DOMINGO10:00 Dodgers VS Medina Hermanos Estadio “Luis Cobos Huerta”10:00 Ascensión-Janos VS Dogouts Estadio “Apolinar “Poly” Acevedo”.*** En caso de ser necesario en ambas series, el tercero de jugará a las 3:00 de la tarde

