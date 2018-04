Anima Secretario del SNTE a docentes mantener la lucha

"El maestro luchando también está enseñando" expresó, el Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), de la sección 42; Ever Enrique Avitia Estrada.Luego de las manifestaciones pacíficas y paro laborales que iniciaron los docentes de la sección 42 en todo el Estado de Chihuahua, su secretario general Ever Enrique Avitia Estrada, arribó a cada uno de los 8 puntos donde se encuentran los docentes en paro laboral indefinido, con la finalidad de mostrar su apoyo, motivarlos a seguir con la lucha y recuperar la dignidad magisterial.“Tenemos que demostrar que la voz del magisterio, se está oyendo de forma contundente en todo el estado, una voz que está invitando a la comunicación y al dialogo a las autoridades, que parece que en voz del secretario de educación en vez de buscar respuesta, busca enfrentarnos contra el gobierno y sociedad, eso de amenazarnos con descuentos y ceses a quien nos asusta, de donde nos van a descontar de lo que nos deben”, enfatizó Avitia Estrada.Fue a las 11:30 de la mañana de este miércoles, cuando arribó a las afueras de Recaudación de Rentas, Ever Avitia Estrada, en donde compartió un mensaje a los docentes que están en paro laboral desde el pasado martes 17 de abril del presente año.Avitia Estrada, informo que se han estado manifestando en 8 puntos del estado de forma pacífica, y pidió a los medios de comunicación presentes, a los compañeros docentes que tomaran video y fotografías a todos los maestros que levantaran la mano, los cuales son a los que se les debe salario, sueldo o prestación.Agradeció la presencia de maestros jubilados, y recordó también otras manifestaciones que se realizaron en años pasados con distinta petición, “hoy es el agravio a más de tres mil compañeros que se les debe una prestación, agravio al magisterio estatal”, señaló.Así mismo, dijo que esta lucha no es contra este gobierno solamente, ya que el anterior también hizo que los maestros salieran a las calles. Hemos estado en lucha contra el pasado gobierno por los pagos de los maestros jubilados, por la recuperación del seguro tripartita, y por lo que tenían de detenciones que eran de ustedes y de nuestro fondo de ahorro, para que este gobierno no diga que la lucha es contra ellos, siempre este comité ha estado luchando, y vamos a seguir luchando porque tenemos pendientes; el primero la regularización total del pago de escalafones horizontales a personal de apoyo y asistencia a la educación, que nada tienen que ver con la ley del servicio profesional docente y ahí si la viola gobierno, al pagarla como a él se le antoja y cambiando la prestación, no los vamos a permitir”, mencionó.De igual modo señaló que están en la segunda etapa del planteamiento a que se pague; curriculares, escalafones horizontales de docentes, directivos y que se paguen también las plazas de tiempo completo mixtos, así como también revisión de las prestaciones del primero de junio del 2015 para acá.“Quien falta más a la ley, el que sale a las calles con necesidad de manifestarse, o aquel que no paga el salario a tiempo”, cuestionó Avitia Estrada.Por ultimo Avitia Estrada, emitió un mensaje para las autoridades educativas estatales; “Desde aquí los acusamos, cumplan con lo que deben hacer y con lo que la ley los obliga, paguen lo que deben o tomen chocolate”, expresó, mientras el gremio magisterial, a gritos exclamaban; “Que paguen, que paguen”.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.