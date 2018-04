Ante la designación de la candidata a la presidencia de Nuevo Casas Grandes, por parte del partido Nueva Alianza, Margarita Quezada, la mayor parte de los maestros de la Sección 8 externan que dejarán sola a esta candidata.El enojo principal es por las formas en que se dio el proceso de designación, donde fue favorecida la maestra antes mencionada.Pero también por colocar a su esposo, el profesor Manuel Arroyos en la primera regiduría de su registro ante la Asamblea Municipal Electoral asentada en este municipio.Cabe mencionar que el partido Nueva Alianza está conformado principalmente por el gremio magisterial, pero ahora gran parte de los integrantes del mismo, no apoyarán a la maestra en su candidatura.Durante la semana pasada, la Secretaria General, Rosa María Hernández Madero, estuvo en Nuevo Casas Grandes, tratando el tema de la coordinación de la Sección Octava.Varios profesores delegacionales, confrontaron a la Secretaria General, pidiendo que dejaran de nueva cuenta al profesor Arnoldo Cazares en la dirigencia de la sección 8.La reunión tuvo lugar en una pizzería de la localidad, y fue ahí donde se trataron los conflictos magisteriales que existen en este gremio.Los docentes inconformes, independientemente si el profesor Arnoldo Cazares vuelve a la coordinación o no, dejarán sola a Margarita Quezada, no tendrá el apoyo necesario para lograr acomodar a su esposo en el ayuntamiento local.“Fuerza Anti Nueva Alianza”, así se llamará este bloque, el cual no solo no apoyará a la maestra, trabajará en su contra, según dieron a conocer algunos de los profesores inconformes.Lo mencionado anteriormente, surgió a raíz de la reunión que se tuvo con la Secretaria General, Rosa María Hernández Madero, quién les pidió a los presentes separar lo político de lo académico o sindical.Esta petición brindó una idea a los maestros inconformes de formar un bloque que se aparte del partido Nueva Alianza, ya que desde ahí muchos dirigentes sindicales han buscado su beneficio personal.Regidurías, candidaturas plurinominales y otros espacios más, son ocupados por altos líderes sindicales, dejando fuera a las bases.Eso es precisamente la molestia de los profesores, que no consultaron a las bases para postular los candidatos.Por tal motivo, dejarán sola a Margarita Quezada, candidata a la presidencia municipal de Nuevo Casas Grandes, por el partido magisterial Nueva Alianza.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.