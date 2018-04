La Feria del Libro y otras cuestiones

Como ya no regresó ya no pudimos entregarle el libro, con ese argumento salieron los encargados de la feria del libro al apartarle un libro que no pasaba ni una semana, esta cuestión da a entender que en la citada feria del libro no hay respeto por las personas que apartan un libro y que a la larga salen con argumentos como esos que desde un punto de vista personal la feria del libro limitada da a una pequeña observación de que si no se respeta el apartado de un libro mejor ni para que apartarlo.Al parecer como vienen cada dos meses no se puede fiar uno de esas personas que al parecer de las ventas que de por si son caros aunque la feria del libro o las ferias del libro deberían ser revisadas por la profeco por el costo de los libros, y es que en realidad si uno va una librería x que hay pocas por estos rumbos y ve el precio de los libros es una falta de control del precio total, ejemplos son las portadas, si una portada esta bonita es porque le ponen un precio alto, ejemplos es la cena secreta que me costó 100 pesos por vía internet acá le ponen a un precio de 300 por lo bonito de su portada.Es de una manera contundente lo que me paso esta semana fui por el apartado del libro y me salen con que no que siempre no, esto demuestra que el que vende no respeta la voluntad del cliente, esto quiere decir que es más importante que llegue una moneda pronto que esperar, porque si no espera mejor ni espera, es más hasta me apunto el teléfono y nombre, yo les argumenté que eso y ni así parece ser que no se repespeta el asunto hasta lo hicieron perdedizo, es más vienen dos veces por año y si es feria del libro pues no parece serlo pongo el precio caro como para decir que no es no más que admires el libro pero no apartes porque no te lo respeto, eso es poco criterio de las personas que se ponen en ese lugar ni los que venían anteriormente hacían eso con las personas, y estos parece que no saben ni lo que esperar por un apartado, buenos para vender, malos para apartar.Y en el verano se vuelven a presentar ya que como todo se maneja por parentela pues el permiso está dado, y se ponen, cuidado no apartes un libro porque a la hora de la hora no te lo respetan, si a esa vamos la condicinante es que se busque otra perspectiva de una verdadera feria del libro con diferentes estantes no uno y que con eso salgan con la misma cuestión si y no es porque se gane mucho o se gane poco.El año pasado hubo eventos de poesía en Chihuahua y en las cual no pude asistir por el costo que se tiene que viajar hasta allá, un cuadro y un poema, total los vi por internet, porque aunque no seas de aquí, y tengas costumbres muy arraigadas de otros rumbos ni viviendo 50 años cambian sus modos, primero están los dientes de que los otros hermosa filosofía puesta en practica.Así que si usted desea que haya una feria del libro mejor que no haya porque la palabra aprobación es una descripción de esas cosas, y vi el libro sobre la mesa me devolvieron el dinero, sería el colmo no decirles que no me devolvieran el dinero, pero el libro estaba sobre la mesa lo vi, y vi otros apartados y que pasó que a mi ni m, ¿será que hubo una orden de no? quien sabe pero cuando suceden estas cosas da de pensar mucho, no parece ser que si el vendedor no respeta la voluntad del comprador es porque por muy parientes que estos sean pues el precio es poner en énfasis que es lo que se requiere y lo que se quiere comprar.Nunca en las otras ferias del libro del pasado me pasó esto, el señor respetaba el apartado y uno recogía el libro dándo las gracias, estos no, no sabrán vender total buscaré por internet el libro ya no vuelvo a ir a esa “feria”, porque si un apartado no te lo respetan que podemos esperar. Y se vuelven a poner que al fin y al cabo todo lo que se dice dentro es si pero sin cuestionar. Gracias por su atención.