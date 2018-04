Buenos días, estimados lectores, señores padres de familia.Señores, en esta ocasión lo escrito, será una remembranza de los tiempos que algunos de ustedes ya han leído años atrás y que en esta ocasión, dadas las circunstancias en que seguimos actuando como seres humanos, es necesario otro jalón de orejas, pero con mayor fuerza y lo digo de esta manera porque se que ustedes estarán de acuerdo porque así me lo han demostrado con sus comentarios.A la vez les recuerdo una vez más que yo como ustedes soy un ser humano y que también tengo mis fallas y aceptaré lo que a mí me corresponde, ni más ni menos, y recuerden que todo es con el fin de que reflexionemos y nos conduzcamos por el camino correcto y como siempre con el debido respeto.Bueno, estimados lectores, señores padres de familia, como entrada haré algunos señalamientos.Señores, como ustedes saben que hay mucho que decir, pero que no se puede decir, y también hay mucho que hacer, pero que no se quiere hacer.El primer señalamiento nos podría tener al tanto de lo que sucede realmente, de la manera en que estamos viviendo y que no es muy halagadora, en la segunda, al hacer esas cosas nos ayudaría a mejorar ciertas actividades y nos evitaría algunos percances desagradables, pero desgraciadamente no queremos, nos gusta la mala vida, no queremos mejorar, ni modo, cada quien su vida y es muy respetable, cada quien es responsable de sus actos, se captó lo señalado, pongan a trabajar la imaginación y pregúntense que cosa podrían hacer que beneficie, les doy una pista con esta palabra: prudencia.Señores, ahora sí… ¡agárrense!, y tómenlo por el lado amable.Esta actitud se debe a todo lo que he visto y escuchado de lo que sucede en nuestro mundo y que es un desastre, una barbarie que me lleva a decir esta frase que dice más o menos así: “Entre más conozco a la gente, más amo a mi perro, el mejor amigo del hombre”. Por ahí va la frase, corríjanme si está mal, pero creo que es entendible ¿están de acuerdo?, Sí, ya lo sabía.En otra ocasión me atreví para hacer una comparación muy fuerte y se trató del ser humano y una bestia, ¡que insulto!, ¡qué falta de respeto!, ¿se sintió feo, verdad?, y viene la pregunta: ¿por qué lo dije?, pues porque en esas fechas se estuvieron suscitando varias violaciones hacia unas criaturitas, fueron víctimas de unos depravados que sin misericordia alguna abusaron de unas indefensas pequeñitas, consumando un aberrante crimen sexual, y lo peor del caso, es que eran de su misma sangre, a algunos en ese relato pedí disculpas en mis líneas, ¿saben a quién?, a la bestia, ¿saben por qué?, porque a pesar de lo que es una bestia en el momento que atacan a sus cachorros, sus hijos entran a su defensa exponiendo la vida en el ataque.En aquellas fechas, en este medio de información, se les estuvo dando a conocer de estos hechos tan desagradables y los protagonistas fueron el padre, el tío, el abuelo, el vecino, etc., y las madres solapando al victimario y también cometiendo el delito de maltrato hacia los pequeños y peor aún, el delito de homicidio, lo que se dice el amor de madre despareció, los buenos sentimientos van por el mismo camino, ahí de vez en cuando salen a flote, pero muy débiles en sentir, la hipocresía está a flor de labios.Ahora estimados señores, padres de familia, ustedes juzguen si había motivo o no para expresarme de tal manera hacia esas personas por sus criminales hechos hacia esas criaturas indefensas, si creen que obré mal por la comparación, pido disculpas, pero a la vez les pregunto ¿de la bestia y el ser humano, quién es el malo?, se los dejo de tarea, un gran drama, un largo suspenso.Por último, espero capten por ahí un mensaje que debemos tener muy en cuenta que salta a la vista en nuestra forma de actuar, de nuestro mal comportamiento, etc., y a lo que me refiero y en otras ocasiones se los he dicho y viene siendo que no se puede confiar en nadie, ni de su sombra, como luego decimos.Por otra parte, más de lo mismo, lo rutinario, los accidentes automovilísticos que no faltan, están a la orden del día, la falta de precaución, la imprudencia, siguen sin ponerse en práctica por más que insistimos, las ignoramos, pero hay que perseverar, pregunto: ¿qué tan útil es traer los vidrios polarizados?, ¿cuál es el beneficio?, si ese papelito resta visibilidad en todo momento en el día, peor en la noche, lo cual ha provocado choques porque no se calcula bien la distancia de los otros muebles, y si la vista ya no ayuda, no hay que ponernos más obstáculos, piénsenle, es una cosa que ayuda a prevenir un accidente, hay que ponerla en práctica.Por otra parte, seguimos con la misma insistencia sobre el conducir cuando se ha ingerido bebidas embriagantes, el uso del celular y el exceso de velocidad, tres detallitos fatales que en todo momento se encuentran en oferta y nuestros jóvenes hijos con frecuencia los aprovechan y nosotros los padres… bien gracias, ni en cuenta, no estamos pendientes del comportamiento de nuestros hijos, no hay comunicación, no hay convivencia positiva, que se sienta el calor de un hogar, el amor fraternal que debe existir entre padre e hijos.Señores, con todo el debido respeto, pero la realidad en que estamos viviendo es una vil basura y lo sabemos, pero no queremos conducirnos por una línea correcta, con buenos sentimientos, nosotros, el ser humano, nos estamos destruyendo, la ambición del poder, de dominar a nuestros semejantes nos lleva a afectar actos inhumanos sin piedad alguna, como se los he dicho, pero es cierto.En mi opinión pasada les hablé sobre el ignorar que si era bueno o malo y detallando, pues nos damos cuenta que es una navajita de dos filos, buena y mala, y señalaré este detalle, el ignorar lo que sucede en otras partes de nuestros país, pues no hay preocupación, pero si nos enteramos que en otras comunidades sufren y llevan vida intranquila, llena de temor, sometidos a un ambiente que los priva de su libertad, pisoteando sus derechos, que hacen sentir como si tuvieran el pueblo por cárcel, al tener conocimiento de todos estos abusos, pues nos empezamos a preocupar y sentir temor de vivir esa situación tan desastrosa, y a propósito, ¿ustedes como se sienten?, no está de más hacerse esa pregunta y analizarla y compararla, ustedes tienen la última palabra.Por último estimados lectores, señores padres de familia, una petición: es su cooperación para que sigan apoyando a los limpia parabrisas, para que se sigan sosteniendo con esta honesta fuente de trabajo, por ahí los desuses entre otros, son dos hermanos que al parecer le están echando ganas y su tiempo laboral es de 8 de la mañana a 4 de la tarde y mencionan que han tenido buena cooperación y muy pocas agresiones, esperemos que continúen por esa línea y le den buen provecho.Para rematar lo ya tradicional, la recomendación sobre el celular y los enormes daños que ocasiona, como los costosos accidentes automovilísticos, y los daños en la familia.Por otro lado, las bebidas embriagantes y las drogas, estos señalamientos son unos fuertes enemigos contra los que hay que luchar con mucha fuerza para poder salir adelante día con día, la situación se pone más complicada y no se ve que podamos mejorarla, sino todo lo contrario, se ve un futuro muy obscuro, por lo tanto enfoquémonos en nuestra familia que es lo más importante para poder sobrevivir con tranquilidad que la vida exterior está muy corrompida, llena de abusos y maldad y qué difícil combatir, ni modo, este mundo se maneja de esta forma: tanto tienes, tanto vales, y el que tiene más saliva, traga más pinole… ahí está el detalle…Por lo pronto, estimados lectores, señores padres de familia, pásenla bien.