Lista ha quedado la gran final del torneo Prenacional Inter Tecnológicos en la disciplina del voleibol varonil misma que será entre las sextetas del IT de Durango y el IT de Chihuahua.Previamente se celebraron las semifinales y en la primera de ellas el IT de Durango pasó sobre el IT de Chihuahua II por parciales de 25-15 y 25-13.En un emotivo pero sobre todo muy disputado juego, los anfitriones Búfalos del Instituto Tecnológico Superior de NCG pese a haber dado una lucha de poder a poder, terminaron perdiendo ante el representativo del IT de Chihuahua por números finales de 25 a 23 y 25 a 20.Por su parte en el voleibol femenil, Durango superó 25-12 y 25-13 a Cuauhtémoc mientras que el ITS de Nuevo Casas Grandes terminó su participación tras sucumbir por 20-25 y 8-25 ante las Bisontes del IT de Chihuahua II.En el basquetbol femenil, Chihuahua venció 62-43 al IT de Cuauhtémoc en tanto que las Búfalas de NCG pasaron ante Bisontes del Tec. II por pizarra final de 69 puntos a 26.FINALES DE ESTE DÍAA las 12:00 del mediodía en el gimnasio municipal “José Luis “Satanás” Arroyos” de enfrentarán Durango y Chihuahua por el título que les permitirá ser quienes asistan a Oaxaca a la fase nacional.Una hora antes pero en el gimnasio-auditorio del propio ITSNCG, será la pelea por la corona entre quienes se hayan impuesto a sus rivales en la etapa semifinal que ayer se llevó a cabo desde las seis y 7:30 de la tarde en lo que a la disciplina del basquetbol varonil se refiere.