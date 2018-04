Se reúnen secretarios delegacionales con la Secretaria general de la sección 8, Rosa María Hernández Madero, en donde los docentes hicieron conocimiento de sus inconformidades por la designación de candidatos por Nueva Alianza, así como el desacuerdo con la renuncia de Arnoldo Cázares como coordinador.Fue el pasado miércoles cuando se sostuvo dicha reunión, la cual se había programado en las instalaciones de la sección 8 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), pero de último momento se cambió a un restaurante de la Ciudad.En donde estuvo presente la Secretaria general de la sección 8, Rosa María Hernández Madero acompaña por su equipo de trabajo, los cuales recibieron a la mayoría de los secretarios delegacionales que representan las diferentes zonas escolares federales del nivel básico de educación, así mismo asistieron algunos representantes de las escuelas.Donde los presentes, externaron las inconformidades a la secretaria general, una de ellas fue que la región no está de acuerdo en la renuncia del profesor Arnoldo Cázares a la coordinación de la sección 8 en esta localidad.Cabe mencionar que el profesor Cázares, no fue invitado a dicha reunión pero fue llamado por los mismos compañeros de las delegaciones, a que asistiera para que también externara sus inconformidades.Fue media hora después cuando ingreso a la reunión el profesor Arnoldo, indicando a la maestra Rosa María que porque a él no se le había invitado a la reunión de ahí el externo las diferentes inconformidades, como lo es la manera en la que se eligió a los distintos candidatos por el Partido Nueva Alianza, en éste Municipio.Así como también las imposiciones que se han venido haciendo por parte del SNTE de la sección octava hacia la coordinación de Nuevo Casas Grandes.La secretaria general de la sección 8, Rosa María Hernández Madero, escucho a los maestros que representan a las distintas delegaciones, y solicitó que se le entregara por escrito la renuncia del profesor Cazares, esto porque solo se le había hecho llegar por vía electrónica y sin firma.Además, Hernández Madero, agregó que solicitaba la renuncia para tenerla y para analizar la situación haciendo el compromiso con la región de regresar éste sábado 14 de abril, para tener una solución a la problemática.“Sin embargo, al día siguiente de la reunión solicitaron la llave de la coordinación de la sección 8, al profesor Arnoldo, una persona que fue enviada de Chihuahua, lo cual causó aún más molestia a todos los compañeros de la región”, señalaron varios de los maestros presentes.Así mismo informaron que se encuentran recolectando firmas de apoyo para que se reinstale a Arnoldo Cázares en la coordinación de la sección octava, en esta localidad.“En todo lo que se está haciendo como apoyo al Profesor Cázares, lo hacemos en nombre de todos para evitar alguna represalia personal contra alguna compañero”, enfatizaron los docentes.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.