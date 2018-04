En sesión del Tribunal Estatal Electoral, se amonestó ayer al Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional por actos de omisión en las impugnaciones presentadas por cuatro militantes del blanquiazul.Asimismo, por unanimidad, el Presidente y tres magistrados presentes fijaron un plazo de 72 horas para que la Comisión de Justicia del CEN del PAN dicte una resolución a los medios de impugnación presentados por Armando Gutiérrez Sánchez (actual Secretario del Ayuntamiento de Nuevo Casas Grandes) y los militantes (y actuales regidores) María Isela Orozco Bustillos, Sergio Horacio Figueroa Muñoz e Hilda Cristina Apodaca Carballo, ésta última, viuda del Tesorero de Buenaventura, Guadalupe Payán Villalobos.En la sesión de ayer, el Presidente del TEE, Víctor Yuri Zapata Leo y los magistrados Jáquez Adrián Jáquez Flores, Julio César Merino Enríquez y José Ramírez Salcedo, coincidieron en que ha habido una omisión intencional del PAN en resolver la impugnación en el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano.Entre los elementos se expuso que el recurso de inconformidad fue presentado por los denunciantes desde el 20 de febrero, y el órgano correspondiente de Acción Nacional no turnó esta inconformidad sino hasta el 12 de marzo, faltando apenas unos días para que se venciera la fecha límite de registro de candidatos que fue el 20 de ese mes.La amonestación contra la Comisión de Justicia del CEN del PAN, es en atención a que ya les habían dado un ordenamiento para responder al recurso de inconformidad de los militantes, pero a la fecha no ha habido respuesta.En caso de que la Comisión de Justicia no resuelva este nuevo ordenamiento del TEE, se advirtió que se aplicarán los medios de apremio para dar solución a esta impugnación, en atención a la Ley Electoral del Estado de Chihuahua.

