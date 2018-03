Suicidio e imprudencia

Buenos días estimados lectores, señores padres de familia.Señores, una vez más nos vemos en la necesidad de retomar el tema del suicidio y el de la imprudencia y lo que caiga. Seguimos insistiendo, perseverando, haciéndoles ver la falta de cariño hacia sí mismo, quien no se quiere, no podrá querer a nadie más y disculpen que se los diga tan drásticamente. ¿Por qué se los digo?, pues por todo lo que constantemente sucede en este mundo y en nuestra región. No le estamos dando el inmenso valor que se requiere, y me estoy refiriendo a la vida de uno, porque con frecuencia se está optando por salir por la puerta falsa, como si esa fuera la mejor solución, o sea, la correcta ¿lo será? ¿ustedes que opinan?La señora depresión está nada más cazando víctimas para en cuestión de segundos atacar sin dar tiempo a reflexionar, no le importa la edad ni sexo y esas personas que no se quieren a si mismos, que no valorizan la vida, son presa fácil para esta señora llamada depresión y viene la pregunta del millón: ¿qué fue lo que pasó por su mente en esos segundos que lo llevó a tomar esa decisión tan desgarradora? Ni yo ni ustedes sabremos la realidad, cada quien sabe lo que trae cargando en su morralito, que lo lleva a cometer dicha acción, será quizá lo económico, que es uno de los graves problemas muy comunes al igual que el rompimiento con la pareja, ya sea en el matrimonio o en el noviazgo. El desamor provoca que se llegue a cometer hasta un homicidio, por eso hay que ser fuertes y luchar para no caer en las redes de la señora depresión y no llegar al suicidio.Estimados lectores, les pregunto: ¿cómo podríamos evitarlo?, tal vez participando, dándole una orientación positiva a la persona que se encuentra en ese peligro de cometer tal desacato hacia la vida, hacerle ver lo que ocasionaría a su familia y si tiene hijos, hacer que piensen que será de ellos sin su presencia, hacerle ver que enfrentar el problema que lo agobia es lo más correcto y darle la mejor solución. Es probable que por medio de estas líneas y su cooperación se pueda evitar una tragedia, un buen consejo puede impactar y hacer reflexionar a la persona ¿ustedes que opinan?, ¿podría resultar?, inténtenlo, no se pierde nada, pero sí se puede ganar mucho, salvar una vida y créanme, si se puede. Nos vemos para que me den su opinión y analizaremos y detallemos la situación como ya lo hemos hecho en algunas ocasiones.Cambiando de tema, ahora vamos con la señora imprudencia que para variar un poco, también sigue haciendo de las suyas, me refiero a los accidentes automovilísticos, que ya e han vuelto rutinarios en nuestra región: jóvenes y adultos, hombres y mujeres, y en especial los jóvenes que por circular a exceso de velocidad sin tomar la debida precaución y al no respetar los altos por ir hablando por el celular, del cual ya les he dicho que es una navajita de dos filos y por estos descuidos viene lo inevitable: el impacto a otro mueble o lo que es más lamentable atropellamiento a una persona, aparte de los daños materiales y lo peor del caso cuando el conductor pierde la vida por culpa de su imprudencia y probablemente en un mal estado de ebriedad y agreguémosle que es un menor de edad que apenas iniciaba a conocer la vida, lástima, pero esto está a la orden del día. Se arriesga el conductor y a los que lo acompañan, que ni la deben ni la temen, pero ahí aparecen en la lista de los afectados.Ahora viene la pregunta del millón ¿qué está pasando con la juventud? Sus comportamientos no se ven normales, su actitud es agresiva e irrespetuosa, y me estoy refiriendo al hombre y a la mujer, ambos jóvenes ya van tomados de la mano y lo peor de esto que las jóvenes van jalando al hombre y ahí se puede ver constantemente en diferentes partes, donde hay venta de bebidas embriagantes, pero no por esto a las mujeres se les va acreditar toda la culpa, los dos son culpables, tanto peca el que mata la vaca, como el que le agarra la pata, porque a fuerzas ni los zapatos entran, al pan, pan y al vino, vino, esa es la realidad de las cosas.Así es de que jóvenes, y a todos en general, pensémosle un poco ya de perdido a ver si recapacitamos y usamos la prudencia en todo lo necesario, pero sobre todo al conducir, que es de lo que estamos hablando, no pongamos en peligro la vida de los demás, valora tu vida, disfrútala, date cuenta que tienes una familia con la que puedes compartir tus buenos momentos y sobre todo los malos, que tienes tus padres a quien recurrir y que ellos te apoyarán en todo momento, piénsalo y reflexiona, querer es poder, estás joven, tienes mucho que recorrer, échale ganas y vencerás.Señores padres de familia este breve y sencillo mensaje hecho con todo el debido respeto y con muy buena intención, no me queda más que decirles que si les pareció positivo dénle más fuerza y le dará más valor a este breve mensaje, todo depende de ustedes hasta donde quieran llegar, señores, ustedes tienen la última palabra.El convivir con los hijos en la actualidad se requiere de mucho esfuerzo, estar a atentos en todo momento, en su manera de actuar, su lenguaje, que tipos de sentimientos tiene, buenos o malos, en el exterior del hogar está el mayor peligro, el cual los induce a tomar un mal camino, por lo tanto, nosotros los padres tenemos la iniciativa de conducir a nuestros hijos por un buen camino ¿voy bien o me regreso?, al buen entendedor pocas palabras, así es de que no hay que dejarse vencer y seguir luchando por el bien de la familia ¿se entendió? Yo creo que sí, ya ven que como digo una cosa, digo otra para ustedes con todo el debido respeto. Por lo pronto estimados lectores, señores padres de familia, pásenla bien.