Piden a ganaderos verificar que hatos se mantengan libres de enfermedades

Para mantener el estatus sanitario animal del hato ganadero de Chihuahua y con ello, abierto el mercado de exportación de bovinos en pie hacia los Estados Unidos, la Secretaría de desarrollo Rural, convocó a los productores ganaderos, para que realicen la prueba que detecta si existe o no, la presencia de enfermedades.Esta verificación se pretende realizar en un hato ganadero estimado en un millón 700 mil cabezas de ganado.Lo anterior fue dado a conocer por el jefe de ganadería, Enrique Estrada Gutiérrez, quien por instrucciones del secretario de Desarrollo Rural, Rubén Chávez Villagrán, exhortó al sector, a realizar esta renovación, para evitar problemas de movilización y con ello la disminución en el costo de las cabezas de ganado durante su venta en las subastas.“Lo que buscamos es que el Estado, esté libre de tuberculosis y brucelosis; por eso la solicitud que hacemos, para que no se vean afectados en los precios, principalmente en el ganado exportable. Hacemos la invitación a que realicen su prueba con unos tres meses de anticipación”, expresó Enrique Estrada.El funcionario estatal, resaltó que el efectuar estas pruebas, también les otorga beneficios en el caso de las ventas, pues el acopiador podrá comprobar que ese ganado lo compró con su prueba vigente, demostrándolo mediante un pase de Registro Electrónico de Movilización (Reemo).Estrada Gutiérrez, precisó que no hay fecha límite para llevar a cabo estas pruebas, pues a cada productor o productora se le va a ir venciendo de forma paulatina; por ejemplo, algunas personas tendrán que renovar en marzo y a otras les venció en enero y ya están en el proceso de las pruebas, en tanto que a otras se les vence hasta el 2019; sin embargo la prioridad es que todo el hato cuente con sus pruebas vigentes para que no tengan problemas en la movilización.Lo anterior se dio gracias a un acuerdo entre autoridades del Comité de Fomento y Protección Pecuario (Cfpp), el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), y la Secretaría de Desarrollo Rural; además de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua, en el que se estableció que las pruebas deberían de realizarse cada cuatro años, para mantener un mayor control de sanidad en el hato ganadero.

